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Уголовную ответственность за незаконные перепланировки предложили ввести в Казахстане

Просмотров:230 Опубликовано: Сегодня, 20:06
Уголовную ответственность за незаконные перепланировки предложили ввести в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность за незаконную перепланировку помещений, передает LS.

По словам сенатора Жанны Асановой, для оптимизации пространства люди нередко прибегают к изменениям площади. Однако эта работа требует тщательного соблюдения архитектурных норм, особенно касающихся изменений несущих конструкций или фасада здания.

"При некоторых перепланировках могут также нарушаться нормы пожарной безопасности и ухудшаться условия эксплуатации коммунальных систем. В связи с этим предлагается ужесточить наказание за незаконную перепланировку и снос несущих стен. А в случаях, приведших к особо тяжким последствиям, – рассмотреть возможность введения уголовной ответственности. Усилить роль контрольных органов, таких как архитектурно-строительный надзор и пожарная инспекция, в вопросах соблюдения СНиПов, включая проведение регулярных инспекций", – озвучила предложения сенатор.


Депутат также попросила госорганы провести комплексный анализ и дать оценку состояния уязвимых зданий и жилых домов.

"Для этого нужно создать специализированные межведомственные рабочие группы в сейсмоопасных регионах. Запустить единый номер, куда жители будут отправлять заявления по выявлению и пресечению случаев незаконной перепланировки. Рабочей группе совместно с прокуртурой, ГАСК, ДЧС и независимыми экспертами – провести мониторинг зданий и жилых домов. Провести проверку по перепланировкам на наличие соответствующих документов и разрешений. А также разработать дальнейший план действий по решению выявленных проблем в части усиления зданий и устранения допущенных нарушений", – заявила Асанова.


В целом, по словам сенатора, действующее законодательство запрещает собственникам квартир и помещений в многоэтажных домах нарушать целостность несущих стен.

"Но мы все знаем, что роль госконтроля в сфере коммерческого строительства много лет была невелика, а плановые проверки и вовсе запрещены до сих пор. Наряду с этим в большинстве зданий и жилых домов с момента постройки произведено множество стадий перепланировок у разных хозяев, с узаконением и оформлением документов. А изначальные нормативные документы можно найти разве что в архивах в лучшем случае. Согласно законодательству, техобследование надежности и устойчивости зданий осуществляется самими жильцами или управляющей компанией с привлечением аккредитованных юрлиц. То есть в случае обнаружения нарушения целостности несущей стены в доме экспертизу должны проводить сами владельцы за свой счет, но не всегда у людей есть такие финансовые возможности. А если помещение было перепродано несколько раз, то и доказать незаконность перепланировки практически невозможно", – пояснила она.


При этом вопросы качества строительства жилья приобрели новую актуальность после разрушительного землетрясения в Турции и недавних толчков в Алматы, резюмировала сенатор.

Ранее сообщалось, что в Алматы переходят к малоэтажной застройке. При этом депутаты предложили еще больше ограничить условия по возведению жилых зданий в Алматы в целях сейсмобезопасности.

Между тем аким Ерболат Досаев объяснил, почему, несмотря на судебные решения, затягивается снос незаконных объектов. По его словам, владельцы таких объектов находят лазейки в законе.


Источник: lsm.kz
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