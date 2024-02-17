Уголовную ответственность за незаконные перепланировки предложили ввести в Казахстане

"При некоторых перепланировках могут также нарушаться нормы пожарной безопасности и ухудшаться условия эксплуатации коммунальных систем. В связи с этим предлагается ужесточить наказание за незаконную перепланировку и снос несущих стен. А в случаях, приведших к особо тяжким последствиям, – рассмотреть возможность введения уголовной ответственности. Усилить роль контрольных органов, таких как архитектурно-строительный надзор и пожарная инспекция, в вопросах соблюдения СНиПов, включая проведение регулярных инспекций", – озвучила предложения сенатор.

"Для этого нужно создать специализированные межведомственные рабочие группы в сейсмоопасных регионах. Запустить единый номер, куда жители будут отправлять заявления по выявлению и пресечению случаев незаконной перепланировки. Рабочей группе совместно с прокуртурой, ГАСК, ДЧС и независимыми экспертами – провести мониторинг зданий и жилых домов. Провести проверку по перепланировкам на наличие соответствующих документов и разрешений. А также разработать дальнейший план действий по решению выявленных проблем в части усиления зданий и устранения допущенных нарушений", – заявила Асанова.

"Но мы все знаем, что роль госконтроля в сфере коммерческого строительства много лет была невелика, а плановые проверки и вовсе запрещены до сих пор. Наряду с этим в большинстве зданий и жилых домов с момента постройки произведено множество стадий перепланировок у разных хозяев, с узаконением и оформлением документов. А изначальные нормативные документы можно найти разве что в архивах в лучшем случае. Согласно законодательству, техобследование надежности и устойчивости зданий осуществляется самими жильцами или управляющей компанией с привлечением аккредитованных юрлиц. То есть в случае обнаружения нарушения целостности несущей стены в доме экспертизу должны проводить сами владельцы за свой счет, но не всегда у людей есть такие финансовые возможности. А если помещение было перепродано несколько раз, то и доказать незаконность перепланировки практически невозможно", – пояснила она.