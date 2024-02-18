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Стало известно о суициде бухгалтера отдела образования Туркестанской области на фоне проверок

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 06:49
Стало известно о суициде бухгалтера отдела образования Туркестанской области на фоне проверок
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Стало известно, что бухгалтер районного отдела образования Мактааральского района совершил суицид на фоне проверок, проводимых департаментом экономических расследований (ДЭР), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Оtyrar.kz.

Информацию подтвердили в областном департаменте полиции. Инцидент произошел еще 25 января 2024 года, но известно о нем стало только накануне.

"25 января отделом полиции Мактааральского района зарегистрировано уголовное дело по факту совершения суицида по части 1 статьи 105 УК "Доведение до самоубийства". Проводится досудебное расследование", - говорится в ответе на официальный запрос редакции Оtyrar.


Также известно, что с конца прошлого года Управление образования Туркестанской области проверяют на "чистоту". В департаменте экономических расследований ответили, что в отношении бухгалтеров районного отдела образования Мактааральского района действительно возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. О каких суммах идет речь пока неизвестно.

"В настоящее время Департаментом экономических расследований в отношении бухгалтеров "Мактааральского районного отдела образования" возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 189 УК "Хищение денежных средств из государственного бюджета". Ведется следствие. В соответствии с частью 1 статьи 201 УК данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в ДЭР Туркестанской области.


В самом Управлении образования отказались комментировать информацию о своем сотруднике, сообщает портал.

Отмечается, что в декабре 2023 года Антикор сообщил о расследовании в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. По их данным, в деле фигурируют 17 человек. Им вменяют хищение бюджетных средств в размере 2,6 миллиардов тенге. Примерно такая же ситуация сложилась в отделе образования Келесского района. По данным делам ведется расследование.

По информации портала, в регионе накопилось немало проблем. Четыре школы находятся в аварийном состоянии, хотя одна из них была запущена всего два года назад. Еще четыре школы не могут сдать в эксплуатацию, хотя построены они еще в 2022 году. Не решена проблема и трехсменных школ- их в регионе пять.

Ранее департаментом АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата было начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральского района по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 миллиарда тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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