«Расстрел детей 19 февраля» — в школы Петропавловска поступают угрозы о терактах

В ведомстве заверили, что в школах усилена охрана и принимаются все меры по обеспечению безопасности граждан. Вопрос находится на личном контроле руководства ДП.

В интернете распространяется информация о том, что в семи школах города готовятся преступления, сообщает Orda.kz. В пресс-службе полиции сообщили, что уже проводится проверка по факту угроз нападения на учебные заведения.Напомним, что это не первая подобная рассылка. С конца января в Сети периодически появляются сообщения о нападении на школы в разных городах Казахстана. Одного автора рассылки удалось найти в Костанае, им оказался 10-летний школьник. Так же по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в учебных заведениях Актобе сотрудниками полиции установлен 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.