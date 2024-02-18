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Сколько раз Казахстан судился на международном уровне

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 08:37
Сколько раз Казахстан судился на международном уровне
Фотоколлаж Tengrinews.kz
В Министерстве юстиции привели данные о судебных разбирательствах Казахстана на международном уровне, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Министерстве юстиции сообщили, что длительность арбитражного разбирательства занимает в среднем от 3 до 5 лет.

По данным ведомства, в период с 2001 года по 2023 годы из 22 инвестиционных споров, начатых против Казахстана, 13 разрешились в пользу нашей страны, 7 - в пользу истцов, еще по двум достигнуто мировое соглашение.


Известно, что вынесенные решения Казахстан исполнил в полном объеме в соответствии с принятыми обязательствами.

"Исключение составляет дело Стати, по которому до сегодняшнего дня государство не выплачивало какой-либо суммы. Причиной является то, что дело носит многоюрисдикционный характер и осложнено правовыми вопросами", - отметили в Минюсте.


В ведомстве также проинформировали о том, что на начало года в производстве Министерства юстиции находилось 26 споров, из них 10 - в международных арбитражах, 6 - в иностранных судах, и 10 доарбитражных разбирательств.

"По тем фактам, опубликование которых не наносит ущерба позиции Казахстана и не связано с обязательствами о конфиденциальности, Минюст публикует результаты вынесенных решений арбитражей и зарубежных судов, в которых министерство представляет интересы страны. Претензионных исков и текущих судебных разбирательств, инициированных другими странами против Казахстана, в производстве министерства не имеется", - говорится в ответе.


В министерстве добавили, что арбитражными и судебными делами, в том числе - спорами с крупными зарубежными компаниями, затрагивающими интересы Казахстана, также занимаются отраслевые министерства и квазигосударственные организации, в чью компетенцию входят вопросы, ставшие предметом разбирательства.

Самое продолжительное судебное разбирательство Казахстана длится с 2013 года. Тогда Стокгольмский арбитраж международной торговой палаты вынес решение против нашей страны. ​Республика дважды пыталась его обжаловать, но безуспешно.

В рамках кампании по принудительному исполнению решения суда, в 2017 году был наложен арест на средства Нацфонда, интересы которого представляет Национальный банк. ​Как отметили в Минюсте, Нацбанк через Брюссельский суд наложил ограничение на взыскание указанных средств в Швеции. Решение ожидается в июле.

Напомним: в ноябре 2021 года апелляционный суд Брюсселя установил, что молдавские бизнесмены Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме и обманывали не только арбитражный трибунал во время разбирательства, но и шведские суды в ходе процедуры отмены арбитражного решения. Стати признали поражение, с активов Нацфонда сняли арест. В том же месяце арестованные 536 миллионов долларов вернулись в распоряжение Национального банка Казахстана.

В июне 2022 года апелляционный суд Гааги также снял арест с принадлежащих "Самрук-Казыне" акций KMG Kashagan B.V., наложенный Анатолом и Габриэлем Стати в попытке привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное против Казахстана. В мае 2019 года, когда был наложен арест, стоимость этих акций оценивалась в 5,2 миллиарда долларов. Суд обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки.

В сентябре 2023 года суд в Нидерландах вынес еще одно решение в пользу "Самрук-Казына" по делу Стати. Согласно официальным данным, Министерство юстиции и "Самрук-Казына" добились окончательной победы в разбирательстве, связанном с акциями KMG Kashagan B.V. на сумму четыре миллиарда долларов, против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd в верховном суде Нидерландов.


Источник: Tengrinews.kz
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