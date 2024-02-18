"Можно снять пеньюар и надеть кофту потеплее". Аким Караганды обратился к горожанам

"Вы знаете, пусть так, зато все были предупреждены, а работа всех коммунальных служб идет как надо. Тьфу, тьфу, тьфу чтобы не сглазить", - написал Мейрам Кожухов в Instagram.

"Почему так случилось? А потому что включили все обогреватели и пошел огромный перегруз на электросетях. Друзья, понимаю, всем комфортно ходить дома в футболочках и шортиках, и температура дома чтобы была градусов так 28. Но хочу еще раз пояснить - если у вас дома 21-22 градуса, это норма, не нужно включать обогреватель, можно просто снять пеньюар и надеть кофту потеплее", - добавил Кожухов.

"Тогда уже будем ходить в шубах. Давайте не будем испытывать судьбу и наши сети на прочность. Поэтому прошу немного потерпеть, и не напрягать наши сети, чтобы избежать больших проблем. Хотя понимаю, что сейчас все кинутся меня хейтить, но я всегда говорил, что при том, что у нас в домах тепло, мы испытываем дефицит тепла при критически низких температурах. И в этом году мы решим эту проблему вводом третьего тепловывода", - заявил аким.

"Как главный синоптик говорю - скоро весна".

Аким Караганды Мейрам Кожухов дал совет горожанам, которые мерзнут в своих квартирах, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам градоначальника, его называют главным синоптиком: он неоднократно предупреждал горожан о приближающихся сильных морозах.Аким отметил, что ТЭЦ в городе работает стабильно, вода есть, однако 16 февраля произошла проблема с электричеством в некоторой части Юго-Востока. На пару часов без света остались Орбита, Сатыбалдина, Строителей, Муканова, Карбышева.Градоначальник пояснил, что нагрузка на сети "выбивает" электричество, соответственно, перестают работать насосные станции, и как итог - дома остаются без отопления и воды.Чиновник также поблагодарил местных коммунальщиков за работу. И сделал очередной короткий прогноз:Напомним, 16 февраля без электричества временно остался Семей. По данным местных СМИ, после отключения электроэнергии практически во всех районах города наблюдались перебои с холодной водой.