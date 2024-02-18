Появится ли в Казахстане медицинский кешбэк

В Минздраве отметили, что текущий механизм позволяет перераспределять средства от богатых к бедным, от здоровых к больным, когда они в этом нуждаются. В результате каждый застрахованный пациент при обращении в медорганизацию по месту прикрепления получает весь спектр необходимой медпомощи по своему заболеванию, независимо от внесенных в фонд платежей и стоимости услуг.

"Внедрение кешбэка противоречит принципам солидарности системы ОСМС и может привести к риску снижения доступности медицинской помощи в системе", – пояснили в ведомстве.

"Данная норма предусматривает более справедливое распределение ответственности за расходы на здоровье. Справедливость в финансировании касается распределения этих платежей между гражданами. Люди с низкими доходами не должны платить больше, чем богатые", – пояснили в Минздраве.

"Справедливое распределение предусматривает: чем выше доходы – тем ответственность выше. Вместе с тем предлагаемая норма требует анализа регуляторного воздействия, и в настоящее время проводятся соответствующие работы", – отметили в ведомстве.