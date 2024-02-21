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Популярный электронный кошелек остался без лицензии? Что будет с деньгами казахстанцев

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 15:07
Популярный электронный кошелек остался без лицензии? Что будет с деньгами казахстанцев
Фото из открытых источников
На фоне блокировки Qiwi-банка пользователи соцсетей, в частности казахстанцы, стали распространять сообщения о том, что деньги клиентов на электронных кошельках будут заморожены. Так ли это на самом деле, попытался выяснить корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее стало известно, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Qiwi-банка. Отмечается, что Qiwi нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.


Кроме того, регулятором были установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

По данным российских СМИ, сразу после отзыва лицензии QIWI заблокировала вывод средств с электронных кошельков. В системе была заблокирована возможность вывести деньги со счета: "Платеж нельзя провести", - отображается при попытке пользователя в личном кабинете.


Как позже сообщили в Банке России, страхование вкладов не касается электронных кошельков.

"Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках", - сообщили в ведомстве.


В этой связи редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Как отметили в пресс-службе ведомства, в Казахстане нет интеграции с Банком России, а QIWI банка в Казахстане нет. По поводу информации по платежной системе QIWI ведомство направило редакцию в Нацбанк, где мы запросили информацию.


Источник: Tengrinews.kz
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