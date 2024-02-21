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Казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам без направления терапевта

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам без направления терапевта
Фото из открытых источников
Министерство здравоохранения внесло изменения в приказы и стандарты для улучшения оказания поликлинической помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, с марта текущего года планируется:

- сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования;

- увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного месяца до трех.

С апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.

Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:

- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

- заболевания дерматовенерологического профиля;

- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

- приемы онколога и онкогематолога;

- приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;

- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;

- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;

- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.

По информации Минздрава, с апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход.

В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке.


Источник: zakon.kz
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