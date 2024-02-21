Казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам без направления терапевта

Министерство здравоохранения внесло изменения в приказы и стандарты для улучшения оказания поликлинической помощи, сообщает Zakon.kz.



Так, с марта текущего года планируется:



- сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования;



- увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного месяца до трех.



С апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.



Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:



- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;



- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;



- заболевания дерматовенерологического профиля;



- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;



- приемы онколога и онкогематолога;



- приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;



- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;



- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;



- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.



По информации Минздрава, с апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход.



В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке.