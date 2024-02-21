«Погребению на территории пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица: 1) президенты РК; 2) премьер-министры РК и их заместители, председатели палат парламента РК и их заместители, государственные советники РК, руководители администрации президента РК, председатели Конституционного Суда РК, Верховного Суда РК и Национального банка РК; 3) министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, акимы областей, городов республиканского значения и столицы; 4) лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»; 5) граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Еңбек Даңқы» трех степеней; 6) граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»; 7) граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»; 8) другие граждане по особому решению президента РК; 9) с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги», - говорится в проекте новой редакции положения о Нацпантеоне.

«Конституционный закон Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» утратил силу Конституционным законом РК «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», - сказано в обосновании к поправке касательно кавалеров орденов имени Назарбаева.

Астана. 21 февраля. КазТАГ – Положение о Национальном пантеоне готовятся изменить в рамках деелбасизации в Казахстане, передает корреспондент агентства.Таким образом, из текста положения касательно того, кто подлежит захоронению, намерены убрать упоминание членов семей президентов, государственных секретарей, председателей Конституционного совета, а также обладателей орденов «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев».Вместе с тем, власти намерены отказаться от планов строительства мемориального здания и музея памяти (XX-XXI веков) с монументом «Стена памяти» на территории пантеона.Напомним, после кровавых событий января 2022 года в Казахстане начали ставить на утрату нормативно-правовые акты, наделявшие Назарбаева различными полномочиями и статусами, способствовавшими сохранению его влияния.Отметим, что после сноса памятника экс-президенту Казахстана в ходе январских событий 2022 года в Талдыкоргане памятник бывшему самоназванному «елбасы» к концу 2023 года снесли на территории Национального университета обороны в Астане, кроме того, фотография Назарбаева была убрана из алматинского метрополитена, а 1 февраля 2024 года выяснилось, что памятник экс-«елбасы» убрали и из атриума Национального музея.