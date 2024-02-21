Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 21 Февраля
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 452.94 KZT
  • €1 = 489.04 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Положение о Национальном пантеоне готовятся изменить в рамках деелбасизации в Казахстане

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 17:27
Положение о Национальном пантеоне готовятся изменить в рамках деелбасизации в Казахстане
Фото из открытых источников
Астана. 21 февраля. КазТАГ – Положение о Национальном пантеоне готовятся изменить в рамках деелбасизации в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Погребению на территории пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица: 1) президенты РК; 2) премьер-министры РК и их заместители, председатели палат парламента РК и их заместители, государственные советники РК, руководители администрации президента РК, председатели Конституционного Суда РК, Верховного Суда РК и Национального банка РК; 3) министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, акимы областей, городов республиканского значения и столицы; 4) лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»; 5) граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Еңбек Даңқы» трех степеней; 6) граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»; 7) граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»; 8) другие граждане по особому решению президента РК; 9) с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги», - говорится в проекте новой редакции положения о Нацпантеоне.


Таким образом, из текста положения касательно того, кто подлежит захоронению, намерены убрать упоминание членов семей президентов, государственных секретарей, председателей Конституционного совета, а также обладателей орденов «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев».

«Конституционный закон Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» утратил силу Конституционным законом РК «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», - сказано в обосновании к поправке касательно кавалеров орденов имени Назарбаева.


Вместе с тем, власти намерены отказаться от планов строительства мемориального здания и музея памяти (XX-XXI веков) с монументом «Стена памяти» на территории пантеона.

Напомним, после кровавых событий января 2022 года в Казахстане начали ставить на утрату нормативно-правовые акты, наделявшие Назарбаева различными полномочиями и статусами, способствовавшими сохранению его влияния.

Отметим, что после сноса памятника экс-президенту Казахстана в ходе январских событий 2022 года в Талдыкоргане памятник бывшему самоназванному «елбасы» к концу 2023 года снесли на территории Национального университета обороны в Астане, кроме того, фотография Назарбаева была убрана из алматинского метрополитена, а 1 февраля 2024 года выяснилось, что памятник экс-«елбасы» убрали и из атриума Национального музея.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика