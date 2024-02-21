После запрета на импорт яйца в Казахстане станут "золотыми"? Ответ главы Минсельхоза

"Скоро от запретных методов Министерство сельского хозяйства отойдет, когда мы все вопросы решим. Сейчас решаются вопросы кредитования на весенние полевые и уборочные работы. В целом на оборотные средства, когда будет финансирование, мы поддержим, себестоимость яиц и другой продукции будет ниже, и тогда эти вопросы снимутся. Переживать не стоит, дайте нам немного развиться, поддержать сельхозтоваропроизводителей, и результат мы увидим через два-три года", - заверил министр.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ответил на вопрос, не приведет ли запрет на импорт яиц в Казахстан к росту их стоимости, передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге СЦК министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что запрет на импорт яиц вводится для поддержки внутренних производителей и продлится полгода. Журналист спросила, не получится ли так, что до введения запрета в страну будут в любых объемах и по любым ценам завозить яйца, чтобы "заморозить" цены, после чего те резко вырастут и яйца станут "золотыми".Чиновник также сообщил, что Казахстан начал поставки яиц в Россию и они будут увеличиваться.Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается вопрос об установлении фиксированного коридора цен на яйца 1-й категории до конца года.