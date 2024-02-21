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После запрета на импорт яйца в Казахстане станут "золотыми"? Ответ главы Минсельхоза

Просмотров:659 Опубликовано: Вчера, 19:36
После запрета на импорт яйца в Казахстане станут "золотыми"? Ответ главы Минсельхоза
Фото из открытых источников
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ответил на вопрос, не приведет ли запрет на импорт яиц в Казахстан к росту их стоимости, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге СЦК министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что запрет на импорт яиц вводится для поддержки внутренних производителей и продлится полгода. Журналист спросила, не получится ли так, что до введения запрета в страну будут в любых объемах и по любым ценам завозить яйца, чтобы "заморозить" цены, после чего те резко вырастут и яйца станут "золотыми".

"Скоро от запретных методов Министерство сельского хозяйства отойдет, когда мы все вопросы решим. Сейчас решаются вопросы кредитования на весенние полевые и уборочные работы. В целом на оборотные средства, когда будет финансирование, мы поддержим, себестоимость яиц и другой продукции будет ниже, и тогда эти вопросы снимутся. Переживать не стоит, дайте нам немного развиться, поддержать сельхозтоваропроизводителей, и результат мы увидим через два-три года", - заверил министр.


Чиновник также сообщил, что Казахстан начал поставки яиц в Россию и они будут увеличиваться.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается вопрос об установлении фиксированного коридора цен на яйца 1-й категории до конца года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Вчера, 22:09
вот не понятно же... ввоз запрещен,но вывоз пожалуйста! а у нас что яйца подешевели и уже никто не берет их?? может в первую очередь надо насытить недорогими яйцами своего потребителя? кстати беру по 630 в супермаркете три короны,отличного качества.. а где то есть дешевле?
 
 

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