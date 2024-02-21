Российская «Татнефть» купит 50% акций дочерней компании «КазМунайГаза»

Как сообщает пресс-служба президента, компания «Татнефть» реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли, который направлен на производство бутадиена и его производных в Атырауской области. Как рассказал Маганов, компания уже сотрудничает с «КазМунайГазом» в проекте по разведке и добыче углеводородов на западе Казахстана. Кроме того, «Татнефть» участвует в совместной разработке месторождений твердых полезных ископаемых.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в столицу Татарстана принял генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, который рассказал о перспективах реализации совместных проектов в Республике Казахстан.В свою очередь Токаев оценил инициативы «Татнефти» по развитию казахстанской нефтегазовой и горнорудной промышленности и подчеркнул, что эта компания является одним из стратегических партнеров Казахстана в энергетической отрасли.В рамках этой встречи ГК «Самрук-Қазына» подписала с представителями «Татнефти» ряд документов, о чем сообщили в пресс-службе СК.- соглашение о намерениях в отношении проектов по добыче твердых полезных ископаемых между АО «Самрук-Қазына» и российской «Татнефтью»;- соглашение о сотрудничестве по строительству производства бутадиена и его производных в Казахстане между правительством Казахстана, АО «Самрук-Қазына» и ПАО «Татнефть»;- договор купли-продажи 50% акций частной компании Karaton Operating Ltd, принадлежащих АО «НК «КазМунайГаз», между АО «НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть», а также два корпоративных документа по проекту «Каратон Подсолевой».Напомним, что в июне 2022 года «КазМунайГаз» и «Татнефть» подписали соглашение о намерениях по совместной реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области.