Казахстанцам не оставили выбора: насколько необходимо вводить запрет на вейпы?

Закон о запрете вейпов Мажилис принял в январе этого года. Сейчас документ находится на рассмотрении в Сенате, передаёт Orda.kz.
В Ассоциации курительного рынка считают, что полный запрет на вейпы приведёт только к увеличению доли незаконного оборота этой продукции. Представители НПО не раз поднимали этот вопрос на заседании рабочей группы в парламенте, но их никто не услышал.
«Мы хотим донести до правительства, до общественности, что наш рынок делится на чёрный и белый. Чёрный рынок существует, несмотря на то, что деятельность по продаже электронных систем доставки никотина узаконена, отрегулирована. Всё, что случится после запрета: чёрный рынок удвоится и утроится, и контролировать продажу будет невозможно», – сказала глава Ассоциации Малика Цхай на пресс-конференции.
Но некоторые поправки Ассоциация курительного рынка всё же поддерживает. К примеру, запрет продажи немаркированного товара.
«Цена «белых» устройств детям просто не по карману. Чёрный товар нужно запретить, ввести уголовную ответственность, потому что именно там предприниматели продают подросткам и не соблюдают законы», — уверена Цхай.
Основная причина введения запрета — это популярность вейпов среди подростков. Но, как считают в Ассоциации, это не может стать основанием, поскольку в 2022 году вейпы приравняли к никотиносодержащей продукции, среди которой сигареты и системы нагревания табака. А продавать их людям младше 21 года запрещено законом. Но, похоже, властям проще лишить выбора взрослых потребителей, чем регулировать рынок, отмечает Малика Цхай.
«У нас запрещены кальяны, снюссы, но их можно приобрести, курить, где угодно, в любой точке Казахстана. Поэтому этот запрет не сработает, он только создаст проблемы для рынка и выкопает яму для предпринимателей. Что произойдёт с теми, кто занимается этим бизнесом по-настоящему, платит все налоги и прочее? А это около шести в половиной тысяч предпринимателей. Тогда будет поголовное банкротство. В нашей Ассоциации есть предприниматели, которые привлекли инвестиции, взяли кредиты. Как сложится жизнь их детей, о которых так беспокоятся некоторые общественники?».
Юристы же предполагают, что прекратить продажу вейпов могут только с помощью лоббирования.
«Мы были на заседании рабочей группы с АФМ, при этом там не говорят о борьбе с контрабандой и контрафактом. Все повально, не учитывая интересы предпринимателей, настаивают на полном запрете», — говорит юрист Ассоциации Петр Кодаш.
Он считает абсурдным то, что среди стран ЕАЭС запрет на вейпы ввёл лишь Казахстан. Поскольку в других государствах Союза действует регулирование оборота и пресекается контрабанда.
В Ассоциации курительного рынка также ответили на вопрос о том, насколько вредны вейпы.
«В Казахстане не было сделано ни одного исследования. Мы обращались в больницы и узнавали, поступали ли люди с жалобами на лёгкие, дыхательную систему, и были ли осложнения из-за вейпов. Таких случаев не было в стране. Департамент здравоохранения Великобритании открыто заявил, что вейпы на 95 % безопаснее, чем сигареты. Табачный дым намного ядовитее, чем пар от вейпа», — поделилась Малика Цхай.
Выразили недовольство и предприниматели, опасаясь того, что могут остаться без работы.
«Высшего образования у меня нет, мама на содержании. Если меня лишат бизнеса, я останусь с долгом в восемь миллионов тенге перед банком. Я хочу, чтобы нас услышали и дали возможность работать» – заявила Эльвира Сейткажиева.
Ассоциация курительного рынка предлагает ввести лицензирование продажи товара в стране, в том числе по QR-кодам. Также там готовы проводить совместную работу с Министерством просвещения, включая разъяснения о вреде курения среди школьников.