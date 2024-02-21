Казахстанцам не оставили выбора: насколько необходимо вводить запрет на вейпы?

«Мы хотим донести до правительства, до общественности, что наш рынок делится на чёрный и белый. Чёрный рынок существует, несмотря на то, что деятельность по продаже электронных систем доставки никотина узаконена, отрегулирована. Всё, что случится после запрета: чёрный рынок удвоится и утроится, и контролировать продажу будет невозможно», – сказала глава Ассоциации Малика Цхай на пресс-конференции.

«Цена «белых» устройств детям просто не по карману. Чёрный товар нужно запретить, ввести уголовную ответственность, потому что именно там предприниматели продают подросткам и не соблюдают законы», — уверена Цхай.

«У нас запрещены кальяны, снюссы, но их можно приобрести, курить, где угодно, в любой точке Казахстана. Поэтому этот запрет не сработает, он только создаст проблемы для рынка и выкопает яму для предпринимателей. Что произойдёт с теми, кто занимается этим бизнесом по-настоящему, платит все налоги и прочее? А это около шести в половиной тысяч предпринимателей. Тогда будет поголовное банкротство. В нашей Ассоциации есть предприниматели, которые привлекли инвестиции, взяли кредиты. Как сложится жизнь их детей, о которых так беспокоятся некоторые общественники?».

«Мы были на заседании рабочей группы с АФМ, при этом там не говорят о борьбе с контрабандой и контрафактом. Все повально, не учитывая интересы предпринимателей, настаивают на полном запрете», — говорит юрист Ассоциации Петр Кодаш.

«В Казахстане не было сделано ни одного исследования. Мы обращались в больницы и узнавали, поступали ли люди с жалобами на лёгкие, дыхательную систему, и были ли осложнения из-за вейпов. Таких случаев не было в стране. Департамент здравоохранения Великобритании открыто заявил, что вейпы на 95 % безопаснее, чем сигареты. Табачный дым намного ядовитее, чем пар от вейпа», — поделилась Малика Цхай.

«Высшего образования у меня нет, мама на содержании. Если меня лишат бизнеса, я останусь с долгом в восемь миллионов тенге перед банком. Я хочу, чтобы нас услышали и дали возможность работать» – заявила Эльвира Сейткажиева.

Закон о запрете вейпов Мажилис принял в январе этого года. Сейчас документ находится на рассмотрении в Сенате, передаёт Orda.kz.В Ассоциации курительного рынка считают, что полный запрет на вейпы приведёт только к увеличению доли незаконного оборота этой продукции. Представители НПО не раз поднимали этот вопрос на заседании рабочей группы в парламенте, но их никто не услышал.Но некоторые поправки Ассоциация курительного рынка всё же поддерживает. К примеру, запрет продажи немаркированного товара.Основная причина введения запрета — это популярность вейпов среди подростков. Но, как считают в Ассоциации, это не может стать основанием, поскольку в 2022 году вейпы приравняли к никотиносодержащей продукции, среди которой сигареты и системы нагревания табака. А продавать их людям младше 21 года запрещено законом. Но, похоже, властям проще лишить выбора взрослых потребителей, чем регулировать рынок, отмечает Малика Цхай.Юристы же предполагают, что прекратить продажу вейпов могут только с помощью лоббирования.Он считает абсурдным то, что среди стран ЕАЭС запрет на вейпы ввёл лишь Казахстан. Поскольку в других государствах Союза действует регулирование оборота и пресекается контрабанда.В Ассоциации курительного рынка также ответили на вопрос о том, насколько вредны вейпы.Выразили недовольство и предприниматели, опасаясь того, что могут остаться без работы.Ассоциация курительного рынка предлагает ввести лицензирование продажи товара в стране, в том числе по QR-кодам. Также там готовы проводить совместную работу с Министерством просвещения, включая разъяснения о вреде курения среди школьников.