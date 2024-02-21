На покупку вагонов из ЕНПФ возьмут 184 млрд тенге

- Холдинг «Байтерек» позаимствует из ЕНПФ деньги. Часть средств уйдёт на покупку вагонов. Речь идёт о 184 млрд тенге. На них купят 100 пассажирских вагонов, а также три тысячи грузовых, – сказал Карабаев в кулуарах мажилиса.

«Большая часть облигаций была куплена инвестором, то есть «Байтереком», это не первая операция, когда ЕНПФ покупает облигации «Байтерека». ЕНПФ — это пенсионные деньги, которые должны крутиться. Они должны вкладываться в надежные финансовые инструменты», - объяснил тогда экс-министр.

Министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что на покупку новых железнодорожных вагонов в правительстве намерены потратить 184 млрд тенге из пенсионных накоплений казахстанцев.Министр добавил, что поскольку холдинг является государственной компанией, то государство обеспечит стопроцентный возврат средств. А сами вагоны закажут на казахстанских заводах.О том, что «Байтерек» собирается закупать новые вагоны на деньги из ЕНПФ стало известно еще в конце января 2024 года. Тогда об этом заявил экс-министр национальной экономики Алибек Куантыров, вот только речь шла не о 184, а о 173 млрд тенге.Напомним, что эти 173 млрд тенге, о которых говорил Куантыров, были вложены в облигации национального холдинга «Байтерек» на 15 лет с доходностью 13% годовых, при базовой ставке в 15,25%.