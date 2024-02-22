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Экс-министр Куандык Бишимбаева не признает вину в убийстве супруги Салтанат Нукеновой

Просмотров:1284 Опубликовано: Сегодня, 14:23
Экс-министр Куандык Бишимбаева не признает вину в убийстве супруги Салтанат Нукеновой
Фото: facebook: Куандык Бишимбаев
По словам его адвоката, между супругами была «мелкая ссора», а не драка.

Смерть своей супруги Салтанат Нукеновой экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев считает «несчастным случаем». По словам его адвоката Назкен Кусаиновой, тот не признает свою вину в убийстве с особой жестокостью.

В защиту Куандыка Бишимбаева высказались его адвокаты на YouTube-канале Elmedia. Они уверяют, что бывший чиновник не убивал с особой жестокостью свою супругу Салтанат Нукенову.

«Куандык Бишимбаев данную ситуацию описывает как «трагически сложившиеся обстоятельства». Он свою вину в убийстве с особой жестокостью не признает. Он до сих не верит тому, что произошло. Он до сих пор любит Салтанат, с теплотой отзывается о ней. Почему он первое время не мог давать показания? Он действительно был в шоке, скорбит. Но то, что ему предъявляют, он этого не признает», — заявила адвокат обвиняемого Назкен Кусаинова.


По словам защитницы, Салтанат Нукенова умерла от кровоизлияния в мозг.

«То что описывают, якобы избивал с особой жестокостью, этого нет. На теле потерпевшей не было повреждений, которые описывал Кайрат Нукенов (дядя погибшей — прим. ред). Были какие-то ссадины, один синяк был под глазом. Не было никакой пробитой головы, череп был целый. Человек умер от кровоизлияния в мозг, от субдуральной гематомы», — подчеркнула Кусаинова.


Адвокат добавил, что хроническая субдуральная гематома была у Салтанат Нукеновой была уже месяц. А Бишимбаев об этом якобы не знал.

«Наш подзащитный Куандык Бишимбаев не мог знать, что у нее в голове образовалась гематома. Салтанат была здорова, ходила. Они общались с девяти вечера 8 ноября и до утра, пока не легли спать вместе. Все было нормально. Да, была какая-то мелкая ссора между ними. Драки не было. Он говорит, что это несчастный случай. Он до сих пор не верит, что Салтанат умерла. До сих пор скорбит, плачет, не может прийти в себя», — резюмировала сторона защиты.


Девятого ноября в Астане задержали бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве своей жены.

Вечером того же дня в полицию Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями. В результате от избиения умерла женщина. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины 1992 года рождения. Ее тело передали полиции. Однако записи с видеокамер ресторана Bau полиция получила лишь спустя 5 суток после убийства Нукеновой.

Дело расследуют по статьям «Убийство» и «Истязание». Директору гастроцентра Астаны, где произошло убийство, грозит до шести лет лишения свободы за укрывательство преступления. Его арестовали на два месяца. Позже арест продлили до 9 марта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о резонансном убийстве Салтанат Нукеновой и поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

Спустя 40 дней со дня смерти Нукеновой выступил отец Куандыка Бишимбаева Валихан. По его мнению, родственники Нукеновой вмешиваются в следствие и манипулируют общественным мнением, из-за чего статью его сына переквалифицировали на более тяжелую. Также он добавил, что его сын не имел намерения убивать Салтанат, а хотел строить с ней семью.

Восьмого января 2024 года адвокат семьи погибшей Жанна Мухамади сообщила, что расследование по факту убийства Салтанат Нукеновой завершено. Она добавила, что после ознакомления сторон с материалами дела и заявления ходатайств защиты дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.

Позже брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды заявил о связях во власти подозреваемого экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он считает, что открытое дело и присутствие журналистов позволят сделать суд прозрачным.

Омбудсмен Динара Закиева опасается, что по делу Салтанат Нукеновой «перед началом или во время суда будут предприниматься попытки намеренного искажения фактов с целью обелить подсудимого».


Источник: kursiv.media
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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
  • kolu411
  • Галина63
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:36
Почему он первое время не мог давать показания? - Да потому что готовился со своими адвокатами как быть и говорить, просто расстрелять его, и не тратить наши налоги на его пожизненное наказание devil
 
 

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