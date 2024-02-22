Экс-министр Куандык Бишимбаева не признает вину в убийстве супруги Салтанат Нукеновой

«Куандык Бишимбаев данную ситуацию описывает как «трагически сложившиеся обстоятельства». Он свою вину в убийстве с особой жестокостью не признает. Он до сих не верит тому, что произошло. Он до сих пор любит Салтанат, с теплотой отзывается о ней. Почему он первое время не мог давать показания? Он действительно был в шоке, скорбит. Но то, что ему предъявляют, он этого не признает», — заявила адвокат обвиняемого Назкен Кусаинова.

«То что описывают, якобы избивал с особой жестокостью, этого нет. На теле потерпевшей не было повреждений, которые описывал Кайрат Нукенов (дядя погибшей — прим. ред). Были какие-то ссадины, один синяк был под глазом. Не было никакой пробитой головы, череп был целый. Человек умер от кровоизлияния в мозг, от субдуральной гематомы», — подчеркнула Кусаинова.

«Наш подзащитный Куандык Бишимбаев не мог знать, что у нее в голове образовалась гематома. Салтанат была здорова, ходила. Они общались с девяти вечера 8 ноября и до утра, пока не легли спать вместе. Все было нормально. Да, была какая-то мелкая ссора между ними. Драки не было. Он говорит, что это несчастный случай. Он до сих пор не верит, что Салтанат умерла. До сих пор скорбит, плачет, не может прийти в себя», — резюмировала сторона защиты.

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