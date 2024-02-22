За "гонорар" в 165 миллионов в Астане осудили адвоката

Как оказалось, адвокат не только представляла интересы подзащитных, но и склоняла их к даче взятки. В результате, она получила от потерпевших почти 165 млн тенге.

"Вердиктом присяжных заседателей она признана виновной в совершении неоднократного мошенничества и подстрекательства к даче взятке в особо крупном размере и осуждена к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщила пресс-служба прокуратуры Астаны.

В столице Казахстана адвокат получил 11 лет тюрьмы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Подробности стали известны Zakon.kz из сообщения пресс-службы прокуратуры Астаны.Кроме того, подсудимая уверяла присяжных, что переданные ей денежные средства были ее гонораром. Но гособвинитель смог доказал обратное.