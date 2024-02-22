Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 22 Февраля
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.8 KZT
  • €1 = 486.77 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

С выразившими готовность воевать за Россию против Украины актюбинцами провели беседу

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:00
С выразившими готовность воевать за Россию против Украины актюбинцами провели беседу
фото: t.me/EGOV.PRESS
Актобе. 22 февраля. КазТАГ – С выразившими готовность воевать за Россию против Украины актюбинцами провели беседу, передает КазТАГ.

«По указанному факту установлены жители Актобе. Указанные лица приглашены в отдел полиции, где с ними проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных провокационных высказывании на данную тему», - прокомментировали в четверг в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.


Ранее в интернете распространилось видео, на котором мужчина и женщина из Актобе выразили готовность воевать на стороне России против Украины. В разговоре с собеседницей они также ответили на вопрос о том, проголосовали бы они на воссоздание СССР в случае проведения референдума по данному вопросу. Примечательно, что мужчина ответил отрицательно, тогда как его спутница идею воссоздания Советского Союза поддержала.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика