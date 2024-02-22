«По указанному факту установлены жители Актобе. Указанные лица приглашены в отдел полиции, где с ними проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных провокационных высказывании на данную тему», - прокомментировали в четверг в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Актобе. 22 февраля. КазТАГ – С выразившими готовность воевать за Россию против Украины актюбинцами провели беседу, передает КазТАГ.Ранее в интернете распространилось видео, на котором мужчина и женщина из Актобе выразили готовность воевать на стороне России против Украины. В разговоре с собеседницей они также ответили на вопрос о том, проголосовали бы они на воссоздание СССР в случае проведения референдума по данному вопросу. Примечательно, что мужчина ответил отрицательно, тогда как его спутница идею воссоздания Советского Союза поддержала.