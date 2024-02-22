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Утечка шпионских данных: кто из казахстанцев может "спать спокойно"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:37
Утечка шпионских данных: кто из казахстанцев может "спать спокойно"
Фото из открытых источников
Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Руслан Абдикаликов оценил недавнюю утечку шпионских данных о казахстанцах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время подкаста в министерстве Абдикаликова спросили, насколько серьезной была эта утечка и кто мог ее организовать.

"На самом деле они (хакеры - прим.) не получали доступ, хотя имели возможность, ко всем данным казахстанцев. Они работали по определенному кругу объектов их заинтересованности. Там порядка 12 тысяч записей можно обнаружить. Почему такой объем? Он связан с тем, что годами по этим объектам или их связям начали вытаскивать биллинговые данные", - рассказал Руслан Адбикаликов.


По его словам, спецслужбы, которые интересуются каким-то объектом, могут отправить в Казахстан шпиона. На месте он приобретет SIM-карту, заведет знакомства и начнет общаться с помощью местных средств связи.

"Спецслужба начинает следить за объектом с помощью наших операторов и пытается выявить всю цепочку его взаимосвязей. Это признаки работы спецслужбы, это не делает обычная хакерская группировка, которая проникла бы, забрала данные и продала в даркнете. Это характерный признак, который позволяет нам сделать вывод о хакерской группировке", - заявил Адбикаликов.


По мнению эксперта, хакеров, которые выкрали данных казахстанцев, интересовали "конкретные лица и их связи".

"Большинству казахстанцев, нас 20 миллионов, а там 12 тысяч записей, думаю, можно спать спокойно. Неспокойно будут спать наши разведчики, которые должны будут сделать анализ и сделать выводы", - добавил представитель министерства.


Напомним, в Казахстане расследуют утечку данных граждан, о которой недавно заявили в СМИ. В слитых правительственных документах Китая обнаружили данные казахстанцев. Помимо "цифрового" ведомства, к проверке подключился Комитет национальной безопасности.


Источник: Tengrinews.kz
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