Казахстанцев хотят спасти от ожирения повышением цен на сладкие продукты

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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила на вопрос, могут ли подорожать в Казахстане и на сколько продукты с высоким содержанием сахара, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На брифинге после расширенной коллегии Министерства здравоохранения Акмарал Альназарову спросили о дополнительном налоге на сахаросодержащие продукты.
"Хочется начать буквально с двух цифр, за последние несколько лет количество детей, страдающих излишним весом, у нас в стране увеличилось. Сегодня каждый пятый ребенок фактически страдает лишним весом. Ожирение среди детей сегодня достигает, по последним данным, шести процентов. Эта цифра также растет, в большей степени подвержены лица мужского пола. Конечно, мы должны понимать, что эти заболевания по мере взросления перейдут с этим ребенком в сахарный диабет, болезни системы кровообращения и так далее", - сказала Альназарова.
По ее словам, в Казахстане планируют ввести акциз на продукты с высоким содержанием сахара, как в случае с табаком. По мнению министра, это международный подход к организации защиты здоровья населения.
"На примере табака эти нормы в законодательстве очень правильно прописаны, и они продолжают работать. В части табакокурения у нас также будет повышение ставок. Такой же механизм, в целом мы видим, необходимо закладывать по сахаросодержащим напиткам. Потому что это контроль в целом над потреблением, бесконтрольным потреблением среди населения. Сегодня мы видим, что молодежь фактически не пьет чистую воду. Все это сказывается на здоровье", - добавила министр здравоохранения.
Глава ведомства положительно оценивает введение дополнительной надбавки и маркировки сахаросодержащих продуктов.
"Здесь нельзя говорить только о сахаросодержащих напитках, есть очень много других продуктов, которые необходимо маркировать, для того чтобы население осознанно выбирало тот или иной продукт для своего здоровья и в целом было информировано. Эту работу нам предстоит еще провести. К сожалению, каждый пятый человек, который умер в 2023 году, умер от болезни системы кровообращения. Заболеваемость сахарным диабетом у нас растет кратно, и естественно, это все ведет к последствиям по ранней смертности, инвалидизации. Поэтому как мера охраны общественного здоровья это очень правильная мера", - резюмировала она.
Министр добавила, что повышение цен коснется всех продуктов с высоким содержанием сахара.
"В целом если в абсолютных количествах говорить, то, в зависимости от содержания сахара, в среднем на 200 тенге мы говорим. Есть исследования, которые подтверждают, что увеличение акциза на сахаросодержащие напитки на несколько процентов снижает их потребление, естественно, это все будет коррелироваться с уровнем здоровья нашего населения, в том числе подрастающего поколения", - заключила Альназарова.
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