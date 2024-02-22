Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 23 Февраля
0...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.47 KZT
  • €1 = 488.81 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Брат Салтанат Нукеновой опубликовал кадры с камеры ресторана в день ее смерти

Просмотров:500 Опубликовано: Вчера, 20:02
Брат Салтанат Нукеновой опубликовал кадры с камеры ресторана в день ее смерти
Кадр из видео
Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды опубликовал в Instagram кадры с камеры видеонаблюдения в ресторане, сделанные в день ее смерти. Также мужчина выложил в сеть фрагмент заключения судмедэксперта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как написал Амангельды, пойти на этот шаг его вынудила ложь адвокатов Куандыка Бишимбаева - бывшего мужа Нукеновой, которого подозревают в ее жестоком убийстве.

"На скриншотах отчетливо видно, как он бьет ее ногами и руками, когда в интервью адвокаты заявляют, что такого не было", - заявил он.


По словам брата Салтанат Нукеновой, у их семьи есть видео с разных ракурсов, как Бишимбаев неоднократно бьет ее руками и ногами по разным частям тела.

"Есть заключение медицинской экспертизы (скриншоты в видео), где эксперты приходят к выводу о не менее 13 ударах только в голову. Есть снимки тела Салтанат прямо на полу в ресторане и фото до вскрытия. Есть показания свидетелей, которые всю ночь слышали побои и крики", - добавил Амангельды.




9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Как сообщалось ранее, в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Позже стало известно, что погибшей оказалась супруга экс-министра Салтанат Нукенова.

Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве, он находится под арестом. 11 ноября Салтанат Нукенову похоронили в Павлодаре. Супруги были женаты около года.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика