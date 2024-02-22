Брат Салтанат Нукеновой опубликовал кадры с камеры ресторана в день ее смерти

"На скриншотах отчетливо видно, как он бьет ее ногами и руками, когда в интервью адвокаты заявляют, что такого не было", - заявил он.

"Есть заключение медицинской экспертизы (скриншоты в видео), где эксперты приходят к выводу о не менее 13 ударах только в голову. Есть снимки тела Салтанат прямо на полу в ресторане и фото до вскрытия. Есть показания свидетелей, которые всю ночь слышали побои и крики", - добавил Амангельды.

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды опубликовал в Instagram кадры с камеры видеонаблюдения в ресторане, сделанные в день ее смерти. Также мужчина выложил в сеть фрагмент заключения судмедэксперта, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как написал Амангельды, пойти на этот шаг его вынудила ложь адвокатов Куандыка Бишимбаева - бывшего мужа Нукеновой, которого подозревают в ее жестоком убийстве.По словам брата Салтанат Нукеновой, у их семьи есть видео с разных ракурсов, как Бишимбаев неоднократно бьет ее руками и ногами по разным частям тела.9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Как сообщалось ранее, в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Позже стало известно, что погибшей оказалась супруга экс-министра Салтанат Нукенова.Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве, он находится под арестом. 11 ноября Салтанат Нукенову похоронили в Павлодаре. Супруги были женаты около года.