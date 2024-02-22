Живущие в районе испытаний российских ракет казахстанцы: Почему в тайге не испытывают?

«У русских тайга есть, почему там не испытывают? Они ракеты запускают только тогда, когда ветер с запада, со стороны Кап-Яра, и осколки в нашу сторону летят. В такие дни мы из дома выйти не можем. Никто не знает, где упадет. Были случаи, когда перед испытаниями российские военные приезжали к нам и вывозили жителей аулов за 10 км. Обратно люди сами добирались. Сейчас в нашу сторону стали еще снарядами стрелять. У вас же война идет, наверное, снаряды на нашей земле тоже испытывают», -сказал местный житель Нагим Тажмуратов.

«Теперь республика сдает в аренду земли под полигоны. В Бокейорде полигон занимает половину всей площади района, 943 тыс. га. За аренду всех полигонов Россия платит по $2,3 за гектар в год», - говорится в сообщении.

«Я за аренду земли для скота плачу больше», - рассказал местный житель.

«Но за всю свою жизнь Нагим не помнит случая, чтобы хоть одну воронку, оставшуюся после падения ракеты, российские военные засыпали. У края одной такой ямы он остановил машину. Потом проехал еще немного и остановил у другой. И у третьей. И у четвертой. Вся степь испещрена воронками глубиной в человеческий рост. Когда мы приехали, морозы за минус тридцать стояли вторую неделю, и вода в воронках замерзла», - сказано в материале.

«Но мы здесь пасем скотину, потому что иначе просто негде. В воронках скапливается вода, скот ее пьет, и мы не знаем, безопасно ли это. А это мясо, молоко. Как-то у меня пропала отара овец вместе с пастухом. Я приехал ночью, стал смотреть следы, в какую сторону овцы пошли. Через несколько часов нашли их: овцы зашли в воронку, а выбраться не могли. Мы их только когда рассвело вытащили. Пастух там всю ночь был, ему плохо стало, а через несколько дней он умер», - рассказал местный житель.

«Российские военные должны бы их утилизировать, но на самом деле собирают этот опасный мусор только неравнодушные жители степи, вроде Нагима и его сына. Но им некуда все это девать. Когда-то местные собирали металлолом и возили в скупку, для многих это был единственный способ заработка. Потом в каком-то пункте приема в Уральске догадались поднести к железу дозиметр. Фонило так, говорит Нагим, что принимать металл из Бокейорды перестали», - добавляет издание.

«Но обычно мы это сами делаем. А как-то у них ракета не разорвалась. И мы видели, как они приехали и эту ракету просто закопали. От того места до жилья примерно два километра. Были случаи, что ракеты падали в населенных пунктах на чей-то сарай. Такого, чтоб на дом упало, я не припомню, но точно мы не знаем, сколько разрушено, были ли погибшие, потому что с нашей стороны нет никакого контроля. Власти Казахстана пытаются это скрывать», - заявил Тажмуратов.

«Прошло еще 19 лет. Все это время Капустин Яр продолжает функционировать. Официально в Бокейординском районе зарегистрированы 19 тыс. человек. Сколько живет на самом деле – неизвестно, многие уехали, многие, наоборот, работают на «точках» и живут в степи без всякой регистрации. В акимате (администрации) Нагим получил справку, согласно которой сейчас в их районе живут 114 человек, родившихся с инвалидностью. В год в среднем рождается еще по три больных ребенка. Умерли за три года 390 человек, из них 44 – от рака. Деньги, те самые Т6900, которые получают в Бокейорде дети с инвалидностью, здесь так и называют: «полигонные». Больше нигде в Казахстане такой дополнительной выплаты нет. И это в Бокейорде считают единственным подтверждением того, что власти все-таки связывают факт существования полигона с рождением больных детей», - говорится в материале.

«По закону мнение жителей Бокейорды учитываться должно. Но договор Россия и Казахстан регулярно продлевают, он действует до 2030-го», - сказано в сообщении.

«Но есть совсем свежий документ: постановление администрации Бокейординского района о выплатах «инвалидам, пострадавшим от последствий деятельности полигонов». Речь идет, в частности о Капустином Яре (в документе фигурирует еще один полигон из тех трех, что сохраняются в Казахстане, Азгир, но он находится в другом районе). По данным бокейординских властей, за девять месяцев 2023 года (постановление датировано октябрем) всем «пострадавшим от ядерных полигонов» выплачено из местного бюджета Т23,7 млн (48,8 тысяч евро). Так и сказано: ядерных», - уточняет издание.

«Периодически военные сбрасывают в степи топливо. И тогда ядовитый запах чувствуется даже в двухстах километрах от нас, в соседнем районе. Как-то я начал обзванивать наши власти, а те вышли на российских военных. Военные приехали и сказали, что по договору с Казахстаном имеют право сбрасывать, их топливо – это не какие-то отравляющие вещества», - рассказал Тажмуратов.

«Поэтому мы сами тушим, у меня есть свои технологии. По направлению ветра я вижу, куда идет огонь, объезжаю его и пускаю навстречу другой огонь. И два пожара тушат друг друга. Что вы говорите? Вертолет? Да кто ж его сюда пришлет! Если я позвоню, мне скажут: туши сам», - добавил Тажмуратов.

«Это только то, что посчитали официально. У одного фермера в огне погибли тысяча овец, у другого сгорел трактор. Возместить им ущерб некому», - говорится в сообщении.

Уральск. 22 февраля. КазТАГ – Жители Бокейординского района Западно-Казахстанской области связывают врожденные проблемы со здоровьем в регионе с испытаниями ракет, которые Россия проводит на полигоне Капустин Яр в граничащей с Казахстаном Астраханской области, сообщает «Новая газета Европа».Как отмечается, когда Казахстан стал независимым, испытания российских ракет на его территории не прекратились.По словам Тажмуратова, «это копейки».Издание отмечает, что, по условиям договора, Россия должна, помимо прочего, рекультивировать земли полигона.Как пояснил Тажмуратов, официально это территория полигона.Отмечается, что везде на территории валяются куски покореженного железа.По словам местного жителя, российские военные должны приехать, огородить место падения, собрать обломки.Издание приводит данные «Национальной энциклопедии Казахстана», согласно которой, при медицинском обследовании местного населения на территории полигона установлено, что среди них уровень психических заболеваний (особенно детей) в 2,3 раза выше среднего уровня по области и в 2,1 раза выше уровня по республике, «особенно преобладают злокачественные опухоли, легочные заболевания, нарушения иммунной системы и состава крови».По словам главы районной администрации Нурлыбека Даумова, местные власти не раз обращались к республиканским с просьбой расторгнуть договор с Россией.Также отмечается, что «официально любой чиновник скажет, что вред от полигона никак не доказан».Согласно информации, когда российские военные испытывают очередную ракету, местных жителей об этом никто не предупреждает.Еще одним последствием соседства с полигоном названы постоянные степные пожары. Согласно информации, «тушить их по договору должны российские военные, но даже если они вдруг проявят рвение, то к их приезду гореть будет уже весь район».Издание уточняет, что, по данным районной администрации, в 2023 году в Бокейорде произошло 16 пожаров, связанных с падениями ракет.