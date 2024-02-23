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Пенсионную систему в Казахстане нужно реформировать - глава Нацбанка

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 15:02
Пенсионной системе в Казахстане требуется реформа. Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Говоря о необходимости реформирования, Сулейменов сослался на расчеты Минтруда и Национального банка.

"Я считаю, что наша пенсионная система нуждается в реформировании. Та система, которая у нас есть, пока отвечает реалиям текущего дня, но в будущем расчеты и Министерства труда, и Национального банка показывают, что она будет нуждаться в реформировании", - сказал Сулейменов на брифинге.


По мнению главы Нацбанка, текущая структура системы не позволит получать большие пенсионные выплаты будущим пенсионерам.

"Поэтому пенсионная система нуждается в реформе. Не в немедленных реформах здесь и сейчас, но в дальнейшем. То есть наши долгосрочные модели показывают, что понадобятся некоторые изменения. Это прекрасно понимают и в Министерстве труда. И это, естественно, понимают коллеги из финансового сектора, тем более те, кто непосредственно этим занимался", - добавил Сулейменов.


Источник: Tengrinews.kz
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