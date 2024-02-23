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Снижение базовой ставки. Что будет с кредитами и депозитами казахстанцев

Просмотров:387 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Снижение базовой ставки. Что будет с кредитами и депозитами казахстанцев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Глава Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, как снижение базовой ставки скажется на кредитах и депозитах казахстанцев, размещенных в банках второго уровня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сулейменов напомнил, что базовая ставка является основным макроэкономическим регулятором стоимости денег в экономике. Она предназначена для того, чтобы определять, сколько стоят кредитные ресурсы и сколько банки готовы давать за привлечение ресурсов от населения и от бизнеса на свои депозиты.

"Поэтому, конечно, мы ожидаем, что вместе с изменением ставки Национального банка соответствующим образом поменяются и ставки банков второго уровня. Это касается и кредитов, и депозитов. Поэтому многое будет определяться решениями самих банков. Мы ожидаем, что ставка по депозитам должна снизиться в том же размере, что и базовая ставка", - сказал Сулейменов.


Глава Нацбанка повторил, что окончательное решение по кредитным продуктам будут принимать сами банки второго уровня.

"Это будет зависеть от коммерческих планов по маркетингу, рыночным нишам каждого конкретного банка. Конечно, базовая ставка не предписывает ставок для банков второго уровня. Если мы привлекаем деньги, мы за их привлечение платим. Соответственно, раз базовая ставка снижается, стоимость кредитных ресурсов также должна примерно соразмерно снизиться. Это зависит от профиля риска, от конкретного проекта, конкретной политики того или иного банка. Но базово мы ожидаем, что она будет снижаться", - заключил Сулейменов.


Источник: Tengrinews.kz
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