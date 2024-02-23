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Хищение миллиона долларов: бухгалтера школы осудили в Актобе

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 16:08
Хищение миллиона долларов: бухгалтера школы осудили в Актобе
Кадр из видео
Суд в Актобе вынес приговор в отношении главного бухгалтера школы-гимназии города, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Главный бухгалтер городской школы Актобе осужден за хищение в особо крупном размере.

"На протяжении 8 лет незаконно перечислял их в качестве заработной платы на свой банковский счет, в результате государству причинен ущерб на сумму 413,8 миллиона тенге (914 тысяч долларов). Только за один год он перечислил себе более 200 миллионов тенге, что составляло 30 процентов годового фонда оплаты труда всей школы", - говорится в сообщении.


Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, а также лишения права занимать материально ответственные должности сроком на 10 лет. Приговор в законную силу не вступил.





Источник: Тengrinews.kz
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