Олжас Бектенов обсудил с предпринимателями ЗКО перспективы вывода производств на полную мощность

«Государство основной акцент делает на развитие обрабатывающего сектора. Все должно в полную мощь работать на предприятии. Мы сейчас разрабатываем программу по поддержке отечественного производителя. В закупках приоритет нужно отдавать тем, у кого локализация выше», — отметил Олжас Бектенов.

«Мы должны принимать максимальные усилия для привлечения инвестиций. Будь-то отечественные или иностранные инвесторы – они важны для нашей экономики. Поэтому мы должны создавать комфортную среду для инвесторов», — сказал О. Бектенов.

В ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов посетил ряд промышленных предприятий.В настоящее время Правительство концентрирует усилия на создании необходимых условий для полной загрузки отечественных производителей. Это даст серьезный импульс развитию казахстанского производства и снизит долю импорта, а также позволит создать новые рабочие места.Олжас Бектенов посетил одну из крупнейших компаний Казахстана по производству спецтехники АО «Уральскагрореммаш», которая на протяжении 60 лет обеспечивает спецтехникой службы МЧС и коммунальные предприятия. За прошедший год здесь произведено более 120 ед. автоспецтехники и 115 ед. прицепов. При этом загруженность предприятия не превышает 20%.Премьер-Министр ознакомился с образцами выпускаемой продукции. Во время осмотра производимой противопожарной техники Глава Правительства подчеркнул необходимость производства пожарных автолестниц для проведения спасательных работ на уровне многоэтажных жилых домов.Ряду профильных министерств поручено рассмотреть возможность наращивания взаимодействия с отечественными компаниями. В свою очередь, предприятия должны продолжать процесс модернизации и расширения производственной линейки. Отмечено, что развитие машиностроения всегда начинается с крупноузловой сборки с дальнейшим переходом на мелкоузловую и самостоятельный выпуск комплектующих.На территории АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», которое является единственным специализированным предприятием стрелково-пушечного вооружения, Премьер-Министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на востребованности выпускаемой высококачественной оборонной продукции на мировом рынке. Он также обозначил необходимость налаживания смежных производств с учетом загруженности компании на уровне 60%.Далее Премьер-Министр ознакомился с деятельностью предприятия по производству профилированных листов, полиэтиленовых и полипропиленовых труб, товаров народного потребления из пластмассы ТОО «Уральская торгово-промышленная компания». За прошлый год загруженность завода составила 20% при мощности в 37 500 тонн в год полиэтиленовых изделий. Следует отметить, что выпускаемая продукция предназначена для систем газоснабжения, водоснабжения, телекоммуникаций, нуждающихся в обновлении и модернизации.В регионе Глава Правительства также посетил предприятие по выпуску полипропиленовых мешков (бигбэгов) «Packaging Systems» мощностью 5 млн ед. продукции в год. Проект был введен в эксплуатацию осенью прошлого года в рамках релокации зарубежных компаний в регион. В настоящее время изготавливаемые бигбэги используются в Казахстане, а также экспортируются в страны ЕАЭС и ЕС.По итогам объезда промышленных объектов Глава Правительства поручил усилить работу по содействию субъектам предпринимательства в части мер финансовой и нефинансовой поддержки для обеспечения динамичного роста промышленности и индустриализации экономики.Справочно: в рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению 6% роста экономики в 2024 году планируется увеличить объем производства обрабатывающей промышленности в Казахстане на уровне 5% от 2023 года. Так, в обрабатывающей промышленности запланирована реализация около 180 инвестиционных проектов на сумму 1,2 трлн тенге с созданием 15 тыс. новых рабочих мест.