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Токаев подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов на уроках

Просмотров:298 Опубликовано: Вчера, 18:15
Токаев подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов на уроках
Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. Одна из норм, предусмотренных в законопроекте, – ограничение на использование мобильных телефонов на уроках, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей", – говорится в документе.


Ранее сообщалось, что поправки в закон предусматривают наделение акиматов новыми функциями по обеспечению качества образования, а также по разработке и внесению в маслихаты планов по развитию образования на соответствующей территории, принятию мер по материально-техническому обеспечению организаций образования.

В частности, в учебном процессе представлены нормы, предусматривающие введение ограничений на использование мобильных телефонов.

Отмечается, что ограничение будет действовать только во время уроков.

Также законом предусмотрены следующие нововведения:

-зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады;
-принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера;
-изменения вносятся в порядок лицензирования деятельности организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования;
-вводятся нормы по урегулированию института наставничества.

Как отмечали ранее в Сенате, этот институт предусматривает, что совершеннолетние граждане РК на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Закон устанавливает требования, права и обязанности наставников.

Также закон устанавливает законодательные требования по обязательному обеспечению оконных проемов в школах замками безопасности. Вводится запрет на застройку многоквартирными жилыми домами без учета размещения объектов здравоохранения и образования.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в интервью Zakon.kz сообщал, что учителя регулярно сталкиваются с ситуациями, когда им приходится запрещать ученикам пользоваться телефонами на уроках. Поэтому в новом законопроекте эту норму прописали отдельно.


Источник: Zakon.kz
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