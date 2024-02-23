Токаев подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов на уроках

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей", – говорится в документе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. Одна из норм, предусмотренных в законопроекте, – ограничение на использование мобильных телефонов на уроках, сообщает Zakon.kz.Документ опубликовала Акорда.Ранее сообщалось, что поправки в закон предусматривают наделение акиматов новыми функциями по обеспечению качества образования, а также по разработке и внесению в маслихаты планов по развитию образования на соответствующей территории, принятию мер по материально-техническому обеспечению организаций образования.В частности, в учебном процессе представлены нормы, предусматривающие введение ограничений на использование мобильных телефонов.Отмечается, что ограничение будет действовать только во время уроков.-зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады;-принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера;-изменения вносятся в порядок лицензирования деятельности организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования;-вводятся нормы по урегулированию института наставничества.Как отмечали ранее в Сенате, этот институт предусматривает, что совершеннолетние граждане РК на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Закон устанавливает требования, права и обязанности наставников.Также закон устанавливает законодательные требования по обязательному обеспечению оконных проемов в школах замками безопасности. Вводится запрет на застройку многоквартирными жилыми домами без учета размещения объектов здравоохранения и образования.Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в интервью Zakon.kz сообщал, что учителя регулярно сталкиваются с ситуациями, когда им приходится запрещать ученикам пользоваться телефонами на уроках. Поэтому в новом законопроекте эту норму прописали отдельно.