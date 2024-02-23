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Убийство Салтанат Нукеновой: новые детали раскрыла адвокат потерпевшей стороны

Просмотров:474 Опубликовано: Вчера, 20:04
Убийство Салтанат Нукеновой: новые детали раскрыла адвокат потерпевшей стороны
Кадр из видео
Адвокат Жанна Уразбахова, представляющая интересы потерпевшей стороны по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, прокомментировала ситуацию после выступления защиты подозреваемого Куандыка Бишимбаева, передает Tengrinews.kz.

22 февраля брат погибшей опубликовал кадры с камеры ресторана в день смерти сестры, а также выложил в сеть фрагмент заключения судмедэксперта. Как заявил Айтбек Амангельды, пойти на этот шаг его вынудила ложь адвокатов Куандыка Бишимбаева. 23 февраля ситуацию прокомментировала адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова.

"Я два дня хранила молчание. И в целом с середины января, с момента получения материалов дела, мы с братом Салтанат Айтбеком готовились к суду, никакой лишней и дополнительной информации по делу мы не раскрывали. И главное, из этических соображений с момента начала досудебного расследования и уже позже после ознакомления с материалами уголовного дела мы не называли характер и тяжесть телесных повреждений, не публиковали снимки и кадры видео. В первую очередь мы думали о чувствах родителей Салтанат, особенно мамы, которая очень тяжело переживает потерю дочери", - написала на своей странице в соцсети адвокат Жанна Уразбахова.


После того как, по ее словам, брат Салтанат Нукеновой частично выложил кадры видеозаписей, а также выводов экспертизы, адвокат кратко изложила некоторые факты по резонансному делу.

"Подозреваемый был допрошен шесть раз, о чем в материалах дела имеются протоколы допросов. Давать или не давать показания - это конституционное право подозреваемого. В деле имеются две судебно-медицинские экспертизы. Вторая (дополнительная) экспертиза была проведена по ходатайству обеих сторон. Все вопросы защитников подозреваемого были включены. В 21:40 (9 ноября 2023 года) был осмотрен труп, и на тот момент степень трупного окоченения была "хорошо развита". Из чего эксперты приходят к мнению, что смерть наступила не менее чем за 6-8 часов до момента обнаружения", - сообщила адвокат Жанна Уразбахова.


Также она отметила, что звонок в скорую помощь поступил не от подозреваемого, а от его брата в 19:55.

"Следовательно, на тот момент она была уже мертва на протяжении долгого времени. Не заметить это невозможно", - заявила адвокат потерпевшей стороны.


Напомним, 16 января 2024 года стало известно, что подозреваемому в убийстве Салтанат Нукеновой Куандыку Бишимбаеву вменили еще одну уголовную статью - "Истязание" (часть 2 статьи 110 УК). Позже казахстанский юрист, адвокат Хамида Айткалиева внесла пояснения в связи с новыми обстоятельствами в деле экс-министра.

Отметим: изначально дело Бишимбаева расследовали по статье "Убийство", позже переквалифицировав на статью 99, часть 2, пункт 5 "Убийство, совершенное с особой жестокостью".


Источник: Тengrinews.kz
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