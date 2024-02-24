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Новую программу утилизации транспортных средств разработали в РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Новую программу утилизации транспортных средств разработали в РК
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
Министерством экологии и природных ресурсов РК совместно с АО «Жасыл даму» разработана новая программа утилизации транспортных средств, а также самоходной сельхозтехники (ВЭТС/ВЭССХТ), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- В программе смогут принять участие все субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по переработке черного металла. Монополия одного предприятия исключается. Платой за переработку старого авто является право собственности на извлекаемое сырье, - сообщили в Минэкологии РК.


Владельцам старых авто будет предложен скидочный сертификат, номинал которого будет определен в установленном порядке.

На данный момент проект правил разработан и находится в процессе утверждения.


Источник: Kazinform
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