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Власти Казахстана знали, что Евросоюз и США введут вторичные санкции против компаний из РК

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 13:15
Власти Казахстана знали, что Евросоюз и США введут вторичные санкции против компаний из РК
Фото: shutterstock
Власти Казахстана знали, что Евросоюз и США введут вторичные санкции в отношении казахстанских компаний Elem Group и Da Group 22 за связи с Россией. Сейчас одна из фирм находится в процессе ликвидации, заявили «Курсиву» в министерстве торговли и интеграции.

По данным Минторговли, компания Elem Group попала под вторичные санкции Евросоюза и США. Еще одна казахстанская фирма Da Group 22 попала только в американский санкционный список.

«О намерениях западных стран в отношении указанных компаний нам было известно заблаговременно в рамках конструктивного диалога по вопросу санкций с внешними партнерами, заинтересованность в продолжении которого неоднократно подчеркивалась казахстанской стороной», — говорится в сообщении.


Эти компании, начиная с мая и июня 2023 года не занимаются импортом и экспортом. Более того, сейчас Elem Group находится в процессе ликвидации.

В Минторговли подчеркнули, что казахстанская сторона не применяет каких-либо санкций и ограничений в торговле с Россией. Но при этом стремится не допустить использования своей территории для обхода санкций западных стран. Таким образом власти Казахстана стараются избежать наложения санкций на казахстанские компании.


Накануне к двухлетию начала российско-украинской войны Евросоюз и США ввели очередные антироссийские санкции. В списке значились в том числе и компании из Казахстана, которые, как говорилось в релизе ЕС, «поддерживали российский военно-промышленный комплекс» и «участвовали в обходе торговых ограничений»

Под вторичные санкции и Евросоюза и США попало казахстанское ТОО Elem Group. В Минфине США заявили, что Elem Group поставляла высокоприоритетные товары для базирующейся в России компании STRELOI EKOMMERTS, зарегистрированной в США.


По данным eGov, компания была зарегистрирована в Алматы в марте 2022 года, в 2024 году ее перерегистрировали. Учредителем Elem Group указан Артур Короленок. Фирма занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и их частями.

Вторая казахстанская компания Da Group 22, попавшая под санкции США, по данным американских властей, покупала высокоприоритетные товары компании из Германии ELIX ST и отправляла российской компании. Конечными потребителями этих товаров были российские военные и российские производители космической и оборонной продукции.

Da Group 22 была зарегистрирована в Астане в марте 2022 года, а перерегистрирована в январе 2024 года, говорится в справке eGov. Ее руководителем указана Лиля Носаева. Компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием.

Ранее «Курсив» писал, что США также ввели санкции против заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева «в связи со смертью» оппозиционного политика Алексея Навального.


Источник: kursiv.media
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