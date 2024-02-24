Власти Казахстана знали, что Евросоюз и США введут вторичные санкции против компаний из РК

«О намерениях западных стран в отношении указанных компаний нам было известно заблаговременно в рамках конструктивного диалога по вопросу санкций с внешними партнерами, заинтересованность в продолжении которого неоднократно подчеркивалась казахстанской стороной», — говорится в сообщении.

В Минторговли подчеркнули, что казахстанская сторона не применяет каких-либо санкций и ограничений в торговле с Россией. Но при этом стремится не допустить использования своей территории для обхода санкций западных стран. Таким образом власти Казахстана стараются избежать наложения санкций на казахстанские компании.

Под вторичные санкции и Евросоюза и США попало казахстанское ТОО Elem Group. В Минфине США заявили, что Elem Group поставляла высокоприоритетные товары для базирующейся в России компании STRELOI EKOMMERTS, зарегистрированной в США.

Власти Казахстана знали, что Евросоюз и США введут вторичные санкции в отношении казахстанских компаний Elem Group и Da Group 22 за связи с Россией. Сейчас одна из фирм находится в процессе ликвидации, заявили «Курсиву» в министерстве торговли и интеграции.По данным Минторговли, компания Elem Group попала под вторичные санкции Евросоюза и США. Еще одна казахстанская фирма Da Group 22 попала только в американский санкционный список.Эти компании, начиная с мая и июня 2023 года не занимаются импортом и экспортом. Более того, сейчас Elem Group находится в процессе ликвидации.Накануне к двухлетию начала российско-украинской войны Евросоюз и США ввели очередные антироссийские санкции. В списке значились в том числе и компании из Казахстана, которые, как говорилось в релизе ЕС, «поддерживали российский военно-промышленный комплекс» и «участвовали в обходе торговых ограничений»По данным eGov, компания была зарегистрирована в Алматы в марте 2022 года, в 2024 году ее перерегистрировали. Учредителем Elem Group указан Артур Короленок. Фирма занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и их частями.Вторая казахстанская компания Da Group 22, попавшая под санкции США, по данным американских властей, покупала высокоприоритетные товары компании из Германии ELIX ST и отправляла российской компании. Конечными потребителями этих товаров были российские военные и российские производители космической и оборонной продукции.Da Group 22 была зарегистрирована в Астане в марте 2022 года, а перерегистрирована в январе 2024 года, говорится в справке eGov. Ее руководителем указана Лиля Носаева. Компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием.Ранее «Курсив» писал, что США также ввели санкции против заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева «в связи со смертью» оппозиционного политика Алексея Навального.