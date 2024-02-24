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Почему в Казахстане нет двойного гражданства?

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 13:29
Почему в Казахстане нет двойного гражданства?
Коллаж "Голос народа"
Согласно Конституции РК, за гражданином Казахстана не признается гражданство другого государства. Если же казахстанец получает иностранное гражданство, то он утрачивает казахстанское.

Тем не менее, многие казахстанцы грешат в сокрытии получения нового гражданства. В 2023 году, за нарушения законодательства о гражданстве, в Казахстане ужесточили наказание – повысив сумму штрафа до 200 МРП. Между тем на фоне частых отъездов казахстанцев ради заработка в страны дальнего зарубежья, общество все чаще задается вопросом: а почему на чужбине надо выбирать между патриотизмом и элементарными благами гражданина страны? Что мешает разрешить двойное гражданство если не со всеми странами мира, то хотя бы с теми, куда казахстанцы чаще всего мигрируют? «Голос народа» выясняет почему двойное гражданство – это бескомпромиссная константа для Казахстана.


Двойное гражданство основывается на договоренности двух стран и более между собой. Его можно получить автоматически (по рождению или после заключения брака) или после успешного обращения о приеме в гражданство страны (по работе и т.д.). Бипатрид (обладающий двойным гражданством) имеет полные права и социальные льготы в обоих государствах, но может пользоваться ими только в стране проживания. Ближайшая страна к Казахстану, разрешающая второе гражданство – Россия, которая заключила договор о двойном подданстве с Таджикистаном. Так, жители Таджикистана без лишения гражданства своей страны могут получать гражданство России.

Почему в Казахстане нет двойного гражданства?


Инициатива наказуема

В Казахстане двойное гражданство запрещено. Но, в последние годы, учащаются факты наличия незаконного двойного гражданства.

Почему в Казахстане нет двойного гражданства?


«На основании Постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 1 декабря 2003 года N 12 Об официальном толковании статей 10 и 12 Конституции Республики Казахстан норму пункта 3 статьи 10 Конституции Республики Казахстан – «за гражданином Республики не признается гражданство другого государства» - следует понимать как неприемлемость в Республике Казахстан множественного, в том числе двойного гражданства», - ответили в МВД на запрос корреспондента «Голос народа».


В ведомстве добавили, что вопрос внесения изменений в действующее законодательство по разрешению гражданам Казахстана двойного гражданства, не рассматривается.

Если казахстанец приобретает иностранное гражданство, то он автоматически утрачивает гражданство своей родной страны. По закону, экс-казахстанец, получивший гражданство другой страны, обязан уведомить ведомства об этом и сдать казахстанский паспорт. За несообщение о факте получения нового гражданства в течение 30 дней, нарушителя штрафуют на 200 МПР или принудительное выдворение за пределы страны.

«Разработаны поправки в статье 496 КоАП, предусматривающие увеличение штрафа со 100 до 200 МРП за использование лицом, утратившим гражданство РК, документов, удостоверяющих личность гражданина РК», - рассказали в МВД, добавив, что поправки находятся на рассмотрении в мажилисе.


Чиновникам за такое преступление полагается больший штраф – 300 МПР с выдворением за двойное гражданство.

Выявлять таких нарушителей не так просто, поэтому для пресечения фактов двойного гражданства и борьбы с нелегальной миграцией, Казахстан подписал соглашения о сотрудничестве в области миграции с Таджикистаном, Узбекистаном, Республикой Беларусь, Азербайджаном, Кыргызстаном и КНР. Согласно соглашению, страны обмениваются друг с другом сведениями о гражданах, находящихся на их территориях и уведомляют о фактах незаконной миграции.

По данным министерства внутренних дел, количество казахстанцев, сменивших гражданство на иностранное в 2023 году, составило 16 тыс. человек. В 2021 году их было 17,1 тыс., в 2022 году -18, 5 тыс. При этом, некоторые казахстанцы продолжали пользоваться отечественным паспортом и удостоверением личности. В 2021 году за это оштрафовали 534 человека, в 2022 – 401 и в 2023 году всего188.


Вопрос почему

Политолог Газиз Абишев объясняет, что запрет на второе гражданство в Казахстане является вполне закономерной мерой, с точки зрения национальной безопасности.

«У нас не так много населения в стране и большая территория. Исходя из геополитического расположения государства – между разными странами, мы придерживаемся такой политики запрета второго или двойного гражданства», - сказал Абишев.


Получается, то, что может быть выгодно для отдельной категории лиц, совсем не выгодно для страны, и чтобы контролировать миграцию и удерживать показатели плотности населения, в Казахстане нет, и, скорее всего, не будет возможностей для второго гражданства. К тому же, многие видят в этом подрыв чувства патриотизма к родине, поэтому вопрос о двойном гражданстве даже не выносился на обсуждения.

«Если будет потенциальный Донбасс, людей с российским гражданством без наличия казахстанского, можно будет выдворить из страны оперативно. Мне кажется, это одна из причин, почему у нас в стране нет двойного гражданства», - сказал эксперт-политолог, предпочитающий остаться анонимным.


В 2021 году Касым-Жомарт Токаев открыто заявил, что проблема двойного гражданства является угрозой национальной безопасности Казахстана.

Тем временем, МИД и министерство труда, в последнее время выбрали курс по защите прав и свобод казахстанцев за рубежом. В январе на брифинге в СЦК, председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев сообщил о разработке 8 новых межправительственных соглашений в части обеспечения трудовых и социальных прав казахстанцев за рубежом. Ведь количество казахстанцев, отправляющихся на заработки зарубеж возрастает – около 200 тыс казахстанцев уехало в 2023 году.

Известно, что Казахстан официально включат в систему разрешений на трудоустройство в Южной Корее (EPS). Проект позволит нашим гражданам легально работать на территории Южной Кореи до трех лет с гарантией защиты их социальных и трудовых прав.

Хорошо там, где мы есть

Уроженец Казахстана Аскар Кожепьянов живет в Австрии более двух лет. Его пригласили на работу, предоставив голубую карту ЕС – вид на жительство для квалифицированных граждан, не относящихся к ЕС/ЕЭЗ. Такая виза предлагает качественные социально-экономические права и путь к постоянному жительству в Европе, является европейским аналогом green карты в США.

«Живя на территории Европы, в стране шенгенского соглашения нет необходимости получать гражданство, так как у тебя есть практические равные права с местными гражданами. К примеру, австрийцы здесь получают капитал на каждого ребенка. И если у тебя есть официальный вид на жительство, стабильная работа и ты исправно платишь налоги, то государство выплачивает деньги и тебе, даже если ты не гражданин. В части защиты прав и свобод тоже разницы нет», - рассказывает Аскар Кожепьянов.


Казахстанец поделился, что был бы не против двойного гражданства, но все же родной, казахстанский паспорт у него в приоритете.

«Что касается гражданства Казахстана – я дорожу им. Это больше не из-за каких-то выгод, а из чувства патриотизма. Все-таки важно понимать, откуда ты пришел и где твои корни, особенно мужчине. И в свете некоторых конфликтов в мире, начинаешь ценить свое (казахстанское) гражданство больше. То есть ты – гражданин страны, которая уважает международное право, которая добровольно отказалась от ядерного оружия и где есть множество мирных инициатив», - поделился Аскар Кожепьянов.


Заветный голубой паспорт

Юрист Денис Перевертайло рассказывает, что подавляющее большинство дел, связанных с гражданством до 2022 года, было связано с утратой гражданства Республики Казахстан. То есть, казахстанцы активно перебирались в другие страны, меняя свое гражданство на иностранное.

Такая ситуация была до военного конфликта между Россией и Украиной. Но, последние годы, тенденция изменилась в обратном направлении.

«Кратно возросло количество дел в обратном направлении. Сегодня чаще обращаются за юридической помощью для получения статуса «кандас», а россияне все чаще желают получить РВП, вид на жительство в Казахстане или даже гражданство Казахстана», - пояснил Денис Перевертайло.


По официальным данным, каждый год более 20 тысяч человек желают получить казахстанское гражданство. По действующему законодательству, функция по приему в гражданство РК в соответствии с законодательством осуществляется только органами внтренних дел при личном обращении ходатайствующего лица. Прием документов для приобретения гражданства РК через какие-либо организации и компании не допускается.


Большинство из новоиспеченных казахстанцев – этнические казахи, составляющие 90% из всех получивших гражданство.

«За 2021 год- более 24, 1тыс. лиц, в том числе 19, 2 тыс. этнических казахов, 2022 год-22,1 тыс. лиц, в том числе 17,6 тыс. этнических казахов, 2023 год- 26,8 тыс., в том числе 20,5 тыс. этнических казахов», - поясняют в МВД.


21 февраля решением суда жителя Жамбылской области выдворили из страны за двойное гражданство. Выяснилось, что в 2010 году он получил гражданство Турции и в установленные законодательством сроки не сообщил о факте приобретения иностранного гражданства. В 2022 году почти 3 тысячи человек с двойным гражданством выявили в Акмолинской области.


Источник: golos-naroda.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 15:11
В 2021 году Касым-Жомарт Токаев открыто заявил, что проблема двойного гражданства является угрозой национальной безопасности Казахстана.

А неправительственные организации финансируемые из-за рубежа таковыми не являются?
 
 

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