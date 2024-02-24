Почему в Казахстане нет двойного гражданства?

Тем не менее, многие казахстанцы грешат в сокрытии получения нового гражданства. В 2023 году, за нарушения законодательства о гражданстве, в Казахстане ужесточили наказание – повысив сумму штрафа до 200 МРП. Между тем на фоне частых отъездов казахстанцев ради заработка в страны дальнего зарубежья, общество все чаще задается вопросом: а почему на чужбине надо выбирать между патриотизмом и элементарными благами гражданина страны? Что мешает разрешить двойное гражданство если не со всеми странами мира, то хотя бы с теми, куда казахстанцы чаще всего мигрируют? «Голос народа» выясняет почему двойное гражданство – это бескомпромиссная константа для Казахстана.

«На основании Постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 1 декабря 2003 года N 12 Об официальном толковании статей 10 и 12 Конституции Республики Казахстан норму пункта 3 статьи 10 Конституции Республики Казахстан – «за гражданином Республики не признается гражданство другого государства» - следует понимать как неприемлемость в Республике Казахстан множественного, в том числе двойного гражданства», - ответили в МВД на запрос корреспондента «Голос народа».

«Разработаны поправки в статье 496 КоАП, предусматривающие увеличение штрафа со 100 до 200 МРП за использование лицом, утратившим гражданство РК, документов, удостоверяющих личность гражданина РК», - рассказали в МВД, добавив, что поправки находятся на рассмотрении в мажилисе.

По данным министерства внутренних дел, количество казахстанцев, сменивших гражданство на иностранное в 2023 году, составило 16 тыс. человек. В 2021 году их было 17,1 тыс., в 2022 году -18, 5 тыс. При этом, некоторые казахстанцы продолжали пользоваться отечественным паспортом и удостоверением личности. В 2021 году за это оштрафовали 534 человека, в 2022 – 401 и в 2023 году всего188.

«У нас не так много населения в стране и большая территория. Исходя из геополитического расположения государства – между разными странами, мы придерживаемся такой политики запрета второго или двойного гражданства», - сказал Абишев.

«Если будет потенциальный Донбасс, людей с российским гражданством без наличия казахстанского, можно будет выдворить из страны оперативно. Мне кажется, это одна из причин, почему у нас в стране нет двойного гражданства», - сказал эксперт-политолог, предпочитающий остаться анонимным.

«Живя на территории Европы, в стране шенгенского соглашения нет необходимости получать гражданство, так как у тебя есть практические равные права с местными гражданами. К примеру, австрийцы здесь получают капитал на каждого ребенка. И если у тебя есть официальный вид на жительство, стабильная работа и ты исправно платишь налоги, то государство выплачивает деньги и тебе, даже если ты не гражданин. В части защиты прав и свобод тоже разницы нет», - рассказывает Аскар Кожепьянов.

«Что касается гражданства Казахстана – я дорожу им. Это больше не из-за каких-то выгод, а из чувства патриотизма. Все-таки важно понимать, откуда ты пришел и где твои корни, особенно мужчине. И в свете некоторых конфликтов в мире, начинаешь ценить свое (казахстанское) гражданство больше. То есть ты – гражданин страны, которая уважает международное право, которая добровольно отказалась от ядерного оружия и где есть множество мирных инициатив», - поделился Аскар Кожепьянов.

«Кратно возросло количество дел в обратном направлении. Сегодня чаще обращаются за юридической помощью для получения статуса «кандас», а россияне все чаще желают получить РВП, вид на жительство в Казахстане или даже гражданство Казахстана», - пояснил Денис Перевертайло.

По официальным данным, каждый год более 20 тысяч человек желают получить казахстанское гражданство. По действующему законодательству, функция по приему в гражданство РК в соответствии с законодательством осуществляется только органами внтренних дел при личном обращении ходатайствующего лица. Прием документов для приобретения гражданства РК через какие-либо организации и компании не допускается.

«За 2021 год- более 24, 1тыс. лиц, в том числе 19, 2 тыс. этнических казахов, 2022 год-22,1 тыс. лиц, в том числе 17,6 тыс. этнических казахов, 2023 год- 26,8 тыс., в том числе 20,5 тыс. этнических казахов», - поясняют в МВД.

Согласно Конституции РК, за гражданином Казахстана не признается гражданство другого государства. Если же казахстанец получает иностранное гражданство, то он утрачивает казахстанское.Двойное гражданство основывается на договоренности двух стран и более между собой. Его можно получить автоматически (по рождению или после заключения брака) или после успешного обращения о приеме в гражданство страны (по работе и т.д.). Бипатрид (обладающий двойным гражданством) имеет полные права и социальные льготы в обоих государствах, но может пользоваться ими только в стране проживания. Ближайшая страна к Казахстану, разрешающая второе гражданство – Россия, которая заключила договор о двойном подданстве с Таджикистаном. Так, жители Таджикистана без лишения гражданства своей страны могут получать гражданство России.В Казахстане двойное гражданство запрещено. Но, в последние годы, учащаются факты наличия незаконного двойного гражданства.В ведомстве добавили, что вопрос внесения изменений в действующее законодательство по разрешению гражданам Казахстана двойного гражданства, не рассматривается.Если казахстанец приобретает иностранное гражданство, то он автоматически утрачивает гражданство своей родной страны. По закону, экс-казахстанец, получивший гражданство другой страны, обязан уведомить ведомства об этом и сдать казахстанский паспорт. За несообщение о факте получения нового гражданства в течение 30 дней, нарушителя штрафуют на 200 МПР или принудительное выдворение за пределы страны.Чиновникам за такое преступление полагается больший штраф – 300 МПР с выдворением за двойное гражданство.Выявлять таких нарушителей не так просто, поэтому для пресечения фактов двойного гражданства и борьбы с нелегальной миграцией, Казахстан подписал соглашения о сотрудничестве в области миграции с Таджикистаном, Узбекистаном, Республикой Беларусь, Азербайджаном, Кыргызстаном и КНР. Согласно соглашению, страны обмениваются друг с другом сведениями о гражданах, находящихся на их территориях и уведомляют о фактах незаконной миграции.Политолог Газиз Абишев объясняет, что запрет на второе гражданство в Казахстане является вполне закономерной мерой, с точки зрения национальной безопасности.Получается, то, что может быть выгодно для отдельной категории лиц, совсем не выгодно для страны, и чтобы контролировать миграцию и удерживать показатели плотности населения, в Казахстане нет, и, скорее всего, не будет возможностей для второго гражданства. К тому же, многие видят в этом подрыв чувства патриотизма к родине, поэтому вопрос о двойном гражданстве даже не выносился на обсуждения.В 2021 году Касым-Жомарт Токаев открыто заявил, что проблема двойного гражданства является угрозой национальной безопасности Казахстана.Тем временем, МИД и министерство труда, в последнее время выбрали курс по защите прав и свобод казахстанцев за рубежом. В январе на брифинге в СЦК, председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев сообщил о разработке 8 новых межправительственных соглашений в части обеспечения трудовых и социальных прав казахстанцев за рубежом. Ведь количество казахстанцев, отправляющихся на заработки зарубеж возрастает – около 200 тыс казахстанцев уехало в 2023 году.Известно, что Казахстан официально включат в систему разрешений на трудоустройство в Южной Корее (EPS). Проект позволит нашим гражданам легально работать на территории Южной Кореи до трех лет с гарантией защиты их социальных и трудовых прав.Уроженец Казахстана Аскар Кожепьянов живет в Австрии более двух лет. Его пригласили на работу, предоставив голубую карту ЕС – вид на жительство для квалифицированных граждан, не относящихся к ЕС/ЕЭЗ. Такая виза предлагает качественные социально-экономические права и путь к постоянному жительству в Европе, является европейским аналогом green карты в США.Казахстанец поделился, что был бы не против двойного гражданства, но все же родной, казахстанский паспорт у него в приоритете.Юрист Денис Перевертайло рассказывает, что подавляющее большинство дел, связанных с гражданством до 2022 года, было связано с утратой гражданства Республики Казахстан. То есть, казахстанцы активно перебирались в другие страны, меняя свое гражданство на иностранное.Такая ситуация была до военного конфликта между Россией и Украиной. Но, последние годы, тенденция изменилась в обратном направлении.Большинство из новоиспеченных казахстанцев – этнические казахи, составляющие 90% из всех получивших гражданство.21 февраля решением суда жителя Жамбылской области выдворили из страны за двойное гражданство. Выяснилось, что в 2010 году он получил гражданство Турции и в установленные законодательством сроки не сообщил о факте приобретения иностранного гражданства. В 2022 году почти 3 тысячи человек с двойным гражданством выявили в Акмолинской области.