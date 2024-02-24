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Новые правила выдачи ИИН иностранцам: только личное обращение в ЦОН

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 14:22
Новые правила выдачи ИИН иностранцам: только личное обращение в ЦОН
Фото из открытых источников
С 24 февраля 2024 года в Казахстане вступили в силу новые правила выдачи ИИН иностранцам. Теперь нерезидентам Казахстана его можно получить только при личном обращении для идентификации личности, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий закон республики Казахстан № 50-VIII был принят 23 декабря 2023 года и вступает в силу через 60 дней с момента официального опубликования.

Раньше ИИН иностранцы могли получать тремя способами:

- лично в регистрирующем органе Казахстана;
- через доверенных лиц;
- в посольстве республики Казахстан в России.

Теперь же 2 последних способа недоступны. Остается единственный рабочий вариант – личное обращение в ЦОН.


ИИН присваивается один раз на всю жизнь для всех государственных и финансовых операций. С ним можно оформить сим-карту у казахстанского оператора связи, открыть банковский или брокерский счет, оформить обращение в госорганы.


Источник: zakon.kz
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