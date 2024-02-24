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У казахстанцев "раздвоился" четверг

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 15:36
У казахстанцев "раздвоился" четверг
Фото ©️ Tengrinews.kz
Если у некоторых людей бывает семь пятниц на неделе, то у казахстанских владельцев iPhone вдруг появилось сразу два четверга. А все "благодаря" предстоящему переходу на единый часовой пояс UTC +5, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В разных регионах Казахстана, которым уже на следующей неделе предстоит перейти на новое время, пользователи продукции Apple обратили внимание на "раздвоившийся" четверг в прогнозе погоды. Скорее всего, это связано с тем, что именно в ночь с четверга на пятницу казахстанцам предстоит перевести стрелки на час назад, что, тем самым, "продлит" этот день недели еще на 60 минут.


У казахстанцев "раздвоился" четверг


Недавно владельцы iPhone, MacBook и Apple Watch в Казахстане начали получать уведомления о необходимости перезагрузить свои устройства - "для применения новых определений часового пояса". Также из-за предстоящей смены часового пояса к казахстанцам обратились сотовые операторы.

Напомним, Казахстан переходит на единое время. Стрелки часов совсем скоро должна перевести большая часть населения республики. Это произойдет в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года. Каким регионам необходимо перевести время на час назад, читайте здесь.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев допустил изменение времени начала школьных занятий в регионах Казахстана на фоне перехода на единый часовой пояс. Каждый акимат будет принимать решение самостоятельно.


Источник: Tengrinews.kz
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