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Примерно половина марта для работающих в «пятидневку» в Казахстане будут выходными днями

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:42
Примерно половина марта для работающих в «пятидневку» в Казахстане будут выходными днями
Фото из открытых источников
Астана. 24 февраля. КазТАГ – Примерно половина марта для работающих в пятидневную рабочую неделю в Казахстане будут выходными днями, передает корреспондент агентства.

Согласно официальному календарю праздничных дней, представленному на сайте электронного правительства Казахстана, у работающих в «пятидневку» в марте будет 14 выходных дней.

Так, в пятницу 8 марта в Казахстане празднуется Международный женский день, а четверг 21 марта начинается празднование Наурыз Мейрамы, который в стране отмечают до 23 марта включительно, но в связи с тем, что 23 число – суббота, субботний выходной переносен на понедельник – 25 марта. Это позволит работающим в «пятидневку» казахстанцам на Наурыз мейрамы отдыхать пять дней подряд.


Источник: kaztag.kz
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