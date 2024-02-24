Первая партия оборудования Starlink прибыла в Казахстан

"Приехал в Алматы лично проверить процесс принятия оборудования. В течение следующей недели начнется развозка по конкретным школам в Туркестанской и Акмолинской области, которые полностью готовы к установке Starlink. Акиматы этих областей провели всю подготовительную работу", – написал он.

"Всего в течении 20 дней прибудет 2000 комплектов, которые обеспечат высокоскоростным интернетом 2000 отдаленных сельских школ страны", – сообщил он.

К слову, казахстанцы уже начали устанавливать терминалы Starlink от компании SpaceX. Но пока что использовать это интернет-соединение в личных целях незаконно. В ноябре 2023 года Багдат Мусин заявил, что министерство планирует внести ряд поправок по использованию иностранных спутниковых систем гражданами Казахстана.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что в Казахстан прибыли первые 500 комплектов оборудования Starlink, сообщает Zakon.kz.Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.По словам Мусина, остальным областям будут доставлены комплекты со следующей партии, которая прибудет через 10 дней.6 февраля 2024 года Багдат Мусин прокомментировал вопрос о планах по использованию Starlink в Казахстане. Он сообщил, что Казахстан точно не станет преградой новым технологиям.Ранее министр цифрового развития в nFactorial Podcast рассказал, как будет бороться с монополией на рынке сотовых операторов и когда в аэропортах Казахстана можно будет бесконтактно проходить паспортный контроль.