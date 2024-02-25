Казахстан хочет пробурить самую глубокую в мире скважину

Сам проект "Евразия" состоит из трех фаз. В 2022 году за счет 2,7 млрд тенге из госбюджета была завершена первая фаза. В результате были проанализированы и переработаны все имеющиеся геолого-геофизические интерпретации. Определены наиболее перспективные зоны для дальнейших работ.

"Рассматриваются различные варианты привлечения средств. Пока конкретных вариантов и объемов финансирования на 2024 год нет", – добавили в ведомстве.