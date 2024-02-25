Казахстан хочет пробурить самую глубокую в мире скважину

В Казахстане не оставляют надежду пробурить самую глубокую в мире скважину. LS
выяснил у министерства промышленности и строительства подробности проекта.
Сам проект "Евразия" состоит из трех фаз. В 2022 году за счет 2,7 млрд тенге из госбюджета была завершена первая фаза. В результате были проанализированы и переработаны все имеющиеся геолого-геофизические интерпретации. Определены наиболее перспективные зоны для дальнейших работ.
По информации Минпрома, на реализацию последующих двух фаз потребуется порядка $500-550 млн.
Причем на вторую ступень, которая будет длиться около трех лет, финансирование предусматривается за счет инвестиций или проведения спекулятивных работ по международным стандартам с привлечением известных в мире геофизических компаний. На последнюю фазу со сроком реализации в три года будут привлекать частные инвестиции.
Однако, по информации Минпрома, на сегодня частного инвестора еще нет.
"Рассматриваются различные варианты привлечения средств. Пока конкретных вариантов и объемов финансирования на 2024 год нет", – добавили в ведомстве.
Ранее LS сообщал, что Казахстан планирует приступить к следующей фазе по бурению самой глубокой скважины в мире. По информации Минэнерго, "Евразия" будет протяженностью в 15 км. Ожидается, что данный объект позволит изучить геологический разрез и оценить ресурсный потенциал Прикаспийской впадины в отношении поисков углеводородов. На данный момент Кольская сверхглубокая скважина (Россия) находится на первом месте по данным параметрам. Она имеет диаметр 23 см и протяженность 12,3 км.
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