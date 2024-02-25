Новые праздники: что предлагали отмечать казахстанцам

"Основные мероприятия, которые будут организованы в марте этого года, будут направлены на повышение духовного воспитания граждан, укрепление мира и дружбы на казахской земле, сохранение национальной идентичности и согласия, пропаганду семейных ценностей, бережное отношение к окружающей среде, природе, прививая обществу культуру празднования Наурыза. В свою очередь, Министерством культуры и информации разрабатывается план мероприятий по празднованию Наурыза", - говорится в ответе.

Также в ведомстве напомнили, что раньше, во времена СССР, День работников ЖКХ традиционно отмечался в четвертое воскресенье июля. После развала Союза праздник сохранился в России, Беларуси, Украине и Узбекистане. В списках утвержденных праздников на данный момент отсутствует.

За последние несколько лет в Казахстане много раз предлагали ввести новые праздники. С предложениями выступали депутаты, министерства и общественники. Какие даты предлагали отмечать в Казахстане, в материале Tengrinews.kz.Депутат Мажилиса Даулет Мукаев рекомендовал правительству утвердить День национальной одежды на республиканском уровне, чтобы прославить национальную одежду Казахстана. По мнению мажилисмена, традиционные одеяния как нельзя лучше отражают национальный код казахстанцев. Он призвал своих коллег-депутатов чаще носить элементы национальной одежды в Мажилисе. В будущем, по мнению Мукаева, необходимо превратить традицию ношения национальной одежды в тренд, не ограничиваясь только Наурызом и тематическими акциями.Предложение депутата прозвучало 21 февраля 2024 года. Реакции правительства пока не было.Депутат Сената Али Бектаев противопоставил празднование Наурыза празднованию Нового года. По мнению Бектаева, празднование Нового года усложняется, и из семейного праздника он превратился в "материальное" мероприятие. Депутат заявил о необходимости сформировать особую социально-идеологическую традицию празднования Нового года в Казахстане. Он считает необходимым принять в стране общенациональную концепцию празднования Наурыза.Запрос мажилисмена был направлен в адрес премьер-министра в январе. На него ответила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова. Вице-премьер считает поднятый депутатом вопрос актуальным. Соответствующее поручение было передано министру культуры и информации.Появление данного праздника инициировал Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции. Праздник предлагали отмечать во второй четверг ноября. В День качества компании по всему миру принимают участие в различных мероприятиях, таких как бизнес-семинары, презентации, проводят для сотрудников викторины и конкурсы, отмечают победителей.Всемирный день качества был инициирован Европейской организацией качества, США и Японией в 1989 году и назначен на второй четверг ноября каждого года. Впервые он был провозглашен ООН в 1990 году с целью повышения осведомленности международного сообщества о важной роли, которую качество играет в обеспечении успешного развития.В утвержденном перечне праздничных дат на данный момент День качества отсутствует.Введение профессионального праздника было инициировано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в феврале 2023 года. Цель - поддержка работников сферы государственных услуг. По данным министерства, их общая численность составляет более 20 тысяч человек. День работников в сфере государственных услуг предлагали отмечать 15 апреля.В утвержденном перечне праздничных дат на данный момент День работников сферы государственных услуг отсутствует.В июле 2022 года в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подготовили проект постановления о введении Дня работников сферы жилищно-коммунального хозяйства 16 апреля. В пояснительной записке к предложению отмечалось, что работники сферы ЖКХ круглосуточно обеспечивают население страны теплом, электроэнергией, водой, следят за чистотой улиц, а также управляют и содержат жилищный фонд страны, создавая тем самым условия для благоприятной и комфортной жизни граждан.В списках утвержденных праздников на данный момент отсутствует.В декабре 2022 года в Мажилисе предложили ежегодно на государственном уровне отмечать 12 декабря День Алаш. Предложение было выдвинуто из-за необходиомсти подчеркнуть роль деятелей Алаш орды.В ответе на данное предложение бывший премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что вопрос будет представлен на рассмотрение государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. В списках утвержденных праздников Дня Алаш на сегодняшний день нет.С данным предложением выступило общественное объединение "Казахстанский союз спортсменов". В организации отметили, что на данный момент праздник неофициально отмечается 30 октября, однако союз выступает с предложением отмечать День тренера 7 апреля – в день рождения выдающегося атлета Кажымукана Мунайтпасова.В списках утвержденных праздников на данный момент отсутствует.В Казахстане праздники делятся на национальные, государственные, профессиональные и иные:- праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах (единственным национальным праздником является День Республики, отмечаемый 25 октября);- праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий;- праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.