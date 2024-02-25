"Урок чиновникам": астанчанка поселилась жить на автобусной остановке

"Весь Казахстан живёт без жилья и с кредитами, кроме депутатов”,



"Не завидую. Вам, чиновникам, урок большой”,



"Вот оно — доступное жильё. Было бы смешно, если бы не было так грустно", — пишут казахстанцы в комментариях под видео.

Неизвестная жительница Астаны превратила крытую автобусную остановку в "дом", передаёт Ulysmedia.kzОстановка расположена у торгового дома "Азат" в столице. Горожане сняли поселившуюся в остановке женщину на видео.На кадрах видно, что женщина установила шторы, небольшой стол и постелила постель внутри остановки, снаружи она поставила диван.Пользователи казнета отнеслись к женщине с сочувствием, раскритиковав власть имущих за уровень жизни населения.Что послужило причиной переезда жительницы в общественное место, пока неизвестно.