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"Урок чиновникам": астанчанка поселилась жить на автобусной остановке

Просмотров:291 Опубликовано: Сегодня, 12:38
"Урок чиновникам": астанчанка поселилась жить на автобусной остановке
Кадр из видео
Неизвестная жительница Астаны превратила крытую автобусную остановку в "дом", передаёт Ulysmedia.kz

Остановка расположена у торгового дома "Азат" в столице. Горожане сняли поселившуюся в остановке женщину на видео.

На кадрах видно, что женщина установила шторы, небольшой стол и постелила постель внутри остановки, снаружи она поставила диван.

Пользователи казнета отнеслись к женщине с сочувствием, раскритиковав власть имущих за уровень жизни населения.

"Весь Казахстан живёт без жилья и с кредитами, кроме депутатов”,

"Не завидую. Вам, чиновникам, урок большой”,

"Вот оно — доступное жильё. Было бы смешно, если бы не было так грустно", — пишут казахстанцы в комментариях под видео.


Что послужило причиной переезда жительницы в общественное место, пока неизвестно.



Источник: ulysmedia.kz
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