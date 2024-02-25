"Урок чиновникам": астанчанка поселилась жить на автобусной остановке

Неизвестная жительница Астаны превратила крытую автобусную остановку в "дом", передаёт Ulysmedia.kz
Остановка расположена у торгового дома "Азат" в столице. Горожане сняли поселившуюся в остановке женщину на видео.
На кадрах видно, что женщина установила шторы, небольшой стол и постелила постель внутри остановки, снаружи она поставила диван.
Пользователи казнета отнеслись к женщине с сочувствием, раскритиковав власть имущих за уровень жизни населения.
"Весь Казахстан живёт без жилья и с кредитами, кроме депутатов”,
"Не завидую. Вам, чиновникам, урок большой”,
"Вот оно — доступное жильё. Было бы смешно, если бы не было так грустно", — пишут казахстанцы в комментариях под видео.
Что послужило причиной переезда жительницы в общественное место, пока неизвестно.
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