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Выкупивший завод «Балхаш Нан» у Нигматулина хлебный магнат погиб в Карагандинской области

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Выкупивший завод «Балхаш Нан» у Нигматулина хлебный магнат погиб в Карагандинской области
Фото из открытых источников
Караганда. 25 февраля. КазТАГ – Хлебный магнат Петр Васильченко погиб в Карагандинской области, сообщает «Вечерняя Караганда».

«В ДТП погиб карагандинский хлебный магнат Петр Васильченко. Авария произошла на трассе Караганда – Балхаш близ поселка Акшатау 23 февраля. Столкнулись Mercedes, которым управлял Петр Васильченко и «Газель». От полученных травм водитель немецкой машины скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении в воскресенье.


Супруга предпринимателя госпитализирована.

«Васильченко был основателем и руководителем крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий «Орион». Кроме того в мае 2022 года он выкупил у Ерлана Нигматулина (экс-сенатор, брат-близнец бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – КазТАГ) хлебопекарной комбинат «Балхаш Нан», - уточняет издание.


Источник: kaztag.kz
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