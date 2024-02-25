Выкупивший завод «Балхаш Нан» у Нигматулина хлебный магнат погиб в Карагандинской области

«В ДТП погиб карагандинский хлебный магнат Петр Васильченко. Авария произошла на трассе Караганда – Балхаш близ поселка Акшатау 23 февраля. Столкнулись Mercedes, которым управлял Петр Васильченко и «Газель». От полученных травм водитель немецкой машины скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении в воскресенье.

«Васильченко был основателем и руководителем крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий «Орион». Кроме того в мае 2022 года он выкупил у Ерлана Нигматулина (экс-сенатор, брат-близнец бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – КазТАГ) хлебопекарной комбинат «Балхаш Нан», - уточняет издание.

Караганда. 25 февраля. КазТАГ – Хлебный магнат Петр Васильченко погиб в Карагандинской области, сообщает «Вечерняя Караганда».Супруга предпринимателя госпитализирована.