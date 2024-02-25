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«Люди сначала побежали за наличкой»: Нацбанк заявил о сокращении объемов мобильных

Просмотров:346 Опубликовано: Сегодня, 18:43
«Люди сначала побежали за наличкой»: Нацбанк заявил о сокращении объемов мобильных
Фото alau.kz
На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова спросили, насколько в Казахстане сократился объем мобильных переводов после объявления о мониторинге за ними, передает корреспондент NUR.KZ.

«За январь у нас где-то процентов на 30 снизились эти платежи. И нам даже по некоторым точкам пришлось увеличить подкрепление наличной валютой, потому что люди сначала побежали за наличкой. После предоставления разъяснений и консультаций со стороны КГД, я думаю, эта ситуация успокоилась, и будет успокаиваться в дальнейшем, потому что там ничего такого страшного нет. Надеемся, что уровень безналичных платежей восстановится», — заявил Сулейменов.


Напомним, что на днях в МНЭ заявили о пересмотре условий для мониторинга мобильных переводов казахстанцев. Если ранее сообщалось, что «заподозрить» предпринимательскую деятельность могут при проведении более 100 мобильных переводов в течение трех месяцев, то теперь в МНЭ обозначали общую сумму этих переводов – не более трех минимальных заработных плат (МЗП) или 255 тысяч тенге. Проверка банковских переводов в Казахстане С 2023 года Комитет госдоходов начал получать сведения о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным.

При этом проверке подвергаются не все, а только те физические лица, на личных банковских счетах которых зафиксированы денежные поступления от 100 и более разных людей в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев. Однако в скором времени количество граждан, чьи мобильные переводы будут проверяться, станет заметно больше. С 2024 года, помимо госслужащих, эта проверка будет проводиться в отношении работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. С 2025 года в список проверяемых попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги.


С 2026 года – все остальные граждане Казахстана. При этом в Комитет госдоходов не будет передана информация о размере транзакций, личные данные отправителя и так далее. Банки должны передать только индивидуальный идентификационный номер (ИИН) физического лица, на счет которого было получено множество переводов от разных отправителей в течение долгого времени. Представители КГД не раз напоминали, что личные переводы налогами облагаться не будут.


Источник: alau.kz
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