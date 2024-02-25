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За год казахстанцы съели почти 107 тыс тонн шоколада

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 20:41
За год казахстанцы съели почти 107 тыс тонн шоколада
Фото из открытых источников
За январь–декабрь 2023 года казахстанские кондитеры произвели 106,9 тыс тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара — рекордный объем с 2017-го, когда было выпущено 117 тыс тонн. По сравнению с январем–декабрем 2022 года производство выросло на 10,4%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на агентство Kazinform.

Однако в январе текущего года выпуск в секторе составил лишь 6,6 тыс тонн шоколада и изделий из шоколада и сахара — сразу на 17,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается уровня самообеспечения, казахстанские кондитеры по итогам января–декабря 2023 года обеспечили спрос (экспорт и реализацию на внутреннем рынке) на 47,5% — ненамного лучше, чем годом ранее (на 45,8%). Импорт шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара вырос на 2,9%, до 118 тыс тонн. Доля импорта хоть и сократилась, но по-прежнему составляла более половины: 52,5%.

Экспорт за год увеличился на 2,3%, составив за январь–декабрь 2023 года 36,3 тыс тонн. Реализация на внутреннем рынке при этом выросла на 7,2%, до 188,7 тыс тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара.

По итогам января текущего года цены на шоколад выросли на 0,6% за месяц. Для сравнения: в декабре шоколад подорожал на 0,8%, а в январе 2023 года — на 0,9%.

За год шоколад вырос в цене на 9%, что значительно меньше по сравнению с январём 2023 года, когда было отмечено удорожание в секторе сразу на 24,5% в годовой динамике.

Годовой рост цен на шоколад был отмечен в 19 из 20 регионов РК. Наибольшее удорожание зафиксировали в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях: на 22% и на 20,3% соответственно. Заметный рост цен также был отмечен в Астане и Мангистауской области: на 15,2% и на 15% соответственно.

Меньше всего шоколад подорожал в Восточно-Казахстанской (на 2,4%) и Павлодарской (на 5,9%) областях. А в Туркестанской области даже наблюдалось снижение цен, но лишь на 0,2%.

Потребление шоколада казахстанцами выросло за год на 13,1%, до 682 граммов в среднем на душу населения за январь–сентябрь 2023 года.

При этом в сельской местности шоколада потребляли больше, чем в городской: 757 против 636 граммов. Потребление шоколада в сельской местности выросло на 12%, в городской — на 15%.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 21:14
Уже считают сколько люди кушают. Везде следят.
 
 

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