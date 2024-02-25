Почему казахстанцы не доверяют полиции?

Бюро национальной статистики РК опубликовало информацию об уровне доверия населения к правоохранительной структуре, которая включат в себя: органы прокуратуры, внутренних дел, государственной противопожарной службы, антикоррупционную службу и службу экономических расследований.

- Многие относятся к ним с опасением и предпочитают не связываться. Критика также связана с тем, что деятельность полиции чаще ассоциируется с мерами наказания, а не с защитой прав граждан; некоторые ранее обращались за помощью и не получили желаемого результата. Закрытость государственных органов также вызывает недоверие.

Правоохранительные органы должны защищать права людей, обеспечивать общественный порядок и соблюдение законов в обществе и государстве. Однако не все казахстанцы доверяют этой государственной структуре. Почему сложилась такая ситуация - решила выяснить редакция «Голоса народа».Для анализа выбрана полиция, и мы постарались понять, насколько казахстанцы ей доверяют. Изучив данные за октябрь-ноябрь 2023 года, можно сделать вывод, что всего 63% опрошенных выразили полное доверие работникам МВД, ещё 27,8% - частичное, в то время как 3,6% склонны не доверять, и 3,9% абсолютно не верят. Доля тех, кто затруднился ответить, составила 1,7%.- Большая часть опрашиваемых никогда не сталкивалась с данной структурой и поэтому ей не доверяет.- На втором месте оказалось мнение, что полиция коррумпирована.- Следующая категория избегает контактов с работниками МВД из-за волокиты, формализма и бюрократии.В целом, самым доверенным органом среди правоохранительных структур оказалась противопожарная служба - 77% населения ей верит. Согласно данным БНС, наименьший отклик у казахстанцев вызывает служба экономических расследований - 46%.