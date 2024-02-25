В сети появилось видео с места ДТП, в котором погиб известный карагандинский бизнесмен Петр Васильченко

Как сообщалось ранее, авария произошла 23 февраля в 12:30 в 10 километрах от поселка Акшатау в Карагандинской области. Васильченко управлял автомобилем Mercedes-AMG GLS 63. Его машина столкнулась с "Газелью" на трассе Караганда - Балхаш. Бизнесмен погиб на месте, его супруга госпитализирована. "Газель" сгорела полностью.

В сети появилось видео с места аварии, которая унесли жизнь известного карагандинского бизнесмена, хлебного магната Петра Васильченко, передает Tengrinews.kz.Ролик опубликовал инстаграм-паблик dorogi_karagandy. На кадрах видно, как горит "Газель" с погруженным на него авто, а рядом находится легковой автомобиль, предположительно, Mercedes, за рулем которого ехал предприниматель.Васильченко владел фирмой по производству хлеба и хлебобулочных изделий "Орион". В Балхаш бизнесмен ездил по работе - в мае 2022 года он купил у братьев Ерлана Нигматулина фирму по производству хлеба "Балхаш нан".