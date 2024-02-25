Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 25 Февраля
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.88 KZT
  • €1 = 486.64 KZT
  • 1 RUB = 4.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погиб известный карагандинский бизнесмен Петр Васильченко

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:04
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погиб известный карагандинский бизнесмен Петр Васильченко
©️ instagram/dorogi_karagandy
В сети появилось видео с места аварии, которая унесли жизнь известного карагандинского бизнесмена, хлебного магната Петра Васильченко, передает Tengrinews.kz.

Ролик опубликовал инстаграм-паблик dorogi_karagandy. На кадрах видно, как горит "Газель" с погруженным на него авто, а рядом находится легковой автомобиль, предположительно, Mercedes, за рулем которого ехал предприниматель.

Как сообщалось ранее, авария произошла 23 февраля в 12:30 в 10 километрах от поселка Акшатау в Карагандинской области. Васильченко управлял автомобилем Mercedes-AMG GLS 63. Его машина столкнулась с "Газелью" на трассе Караганда - Балхаш. Бизнесмен погиб на месте, его супруга госпитализирована. "Газель" сгорела полностью.


Васильченко владел фирмой по производству хлеба и хлебобулочных изделий "Орион". В Балхаш бизнесмен ездил по работе - в мае 2022 года он купил у братьев Ерлана Нигматулина фирму по производству хлеба "Балхаш нан".



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика