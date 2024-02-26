Тарифы на подачу воды изменятся в Казахстане

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) по Атырауской области приказом от 15 февраля 2024 года утвердил новые тарифы на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2022–2027 годы.

«Магистральный водовод» был создан в декабре 2017 года. Является дочерним предприятием «КазТрансОйла», который, в свою очередь, на 90% принадлежит нацкомпании «КазМунайГаз» (его основным акционером является нацфонд «Самрук-Казына»). Основным видом деятельности «Магистрального водовода» является оказание услуг по:

Модернизацию водовода Астрахань – Мангышлак стоимостью 112,9 млрд тенге (с НДС) завершили в декабре 2023 года, как и планировалось. Из Нацфонда были предоставлены 70 млрд тенге в виде двух облигационных займов на 50 млрд тенге и 20 млрд тенге соответственно. Остальные деньги дал в заем по кредитной линии Halyk Bank.

Компания «Магистральный водовод» (подразделение «КазТрансОйл») с 1 марта повышает тарифы на подачу воды для некоторых категорий потребителей. Для промышленных предприятий и других коммерческих организаций, а также для нефтегазодобывающих предприятий они вырастут в среднем на 8,8%. Об этом говорится на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).Тарифы для населения, бюджетных и некоммерческих организаций, а также других предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, останутся на прежнем уровне без изменений. Для промышленных и нефтегазодобывающих предприятий тарифы повысятся на 9,1% и 8,5% соответственно. С 1 марта 2024 года цены на подачу воды будут следующими для:- населения, бюджетных и некоммерческих организаций, а также других предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям – 18,04 тенге/куб. м;- фермеров – 64,98 тенге/куб. м;- промышленных предприятий и других коммерческих организаций – 683,75 тенге/куб. м. Рост с сентября 2023-го – на 57,09 тенге/куб. м;- нефтегазодобывающих предприятий – 2 044,51 тенге/куб. м, было 1 870,55 тенге/куб. м.- подаче воды по магистральным трубопроводам;- производству, передаче и распределению тепловой энергии;- передаче электрической энергии;- отводу сточных вод;- подсоединению (подключению) трубопроводов к действующим магистральным и иным трубопроводам (водоводам), отсоединению (отключению) трубопроводов от действующих магистральных и иных трубопроводов (водоводов).Чистый убыток компании за январь – сентябрь 2024 года составил 852,2 млн тенге, что лучше аналогичного периода 2022 года (3,5 млрд тенге). Обязательства выросли в 1,7 раза, до 104,7 млрд тенге, собственный капитал – с 85 млрд до 108,2 млрд тенге, активы – со 146 млрд до 213 млрд тенге.«КазТрансОйл» сообщал в марте прошлого года, что тарифы на услугу «Магистрального водовода» по подаче воды по магистральным водоводам на 2022–2027 годы не обеспечивают возмещение затрат по предоставлению регулируемых услуг, а также реализацию проекта по реконструкции и расширению магистрального водовода Астрахань – Мангышлак (первая очередь).В рамках проекта заменили два участка водовода протяженностью около 176 км. В итоге пропускная способность водовода в 2024 году увеличилась со 110 тыс. до 170 тыс. кубометров в сутки. «КазТрансОйл» управляет сетью магистральных нефтепроводов общей протяженностью 5,4 тыс. км. «Магистральный водовод» владеет магистральным водоводом Астрахань – Мангышлак.