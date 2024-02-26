Дело Куандыка Бишимбаева поступило в суд

В судебном кабинете появились сведения о том, что материалы уголовного дела в отношении Куандыка Бишимбаева переданы в суд. Также отмечается, что по делу проходит еще один фигурант. Ранее сообщалось о задержании директора "Гастро-центра", где произошло убийство Салтанат Нукеновой.

Дело в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой, поступило в суд Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.Напомним, 9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Он был арестован по подозрению в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Тогда сообщалось, что в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась молодая женщина.Напомним: изначально дело Бишимбаева расследовали по статье "Убийство", позже переквалифицировав на статью 99, часть 2, пункт 5 "Убийство, совершенное с особой жестокостью".16 января 2024 года стало известно, что подозреваемому вменили еще одну уголовную статью - "Истязание" (часть 2 статьи 110 УК).22 февраля брат погибшей опубликовал кадры с камеры ресторана в день смерти сестры, а также выложил в сеть фрагмент заключения судмедэксперта. Как заявил Айтбек Амангельды, пойти на этот шаг его вынудила ложь адвокатов Куандыка Бишимбаева, которые дали интервью, рассказав некоторые детали произошедшего.