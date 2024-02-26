Наурыз начнут праздновать по-другому в Казахстане

В ответ на официальный запрос в Министерстве культуры и информации ответили, что в настоящее время совместно со всеми заинтересованными государственными органами разрабатываются новые подходы к празднованию Наурыз мейрамы.

Как отметили в министерстве, документ находится на стадии обсуждения и будет обнародован в начале марта текущего года.

Наурыз - это традиционный для тюркских народов праздник весны, не имеющий прямого отношения к религиозным обычаям. Наурыз отмечают в дни весеннего равноденствия. По древнему обычаю до наступления праздника люди должны навести порядок в домах и вокруг, а также рассчитаться с долгами.

"Наурыз символизирует обновление, и праздновать его нужно тоже по-новому: содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов. Уверен, это будет способствовать консолидации общества, укреплению нашей национальной идентичности", - сказал Президент.

В Казахстане изменят подходы к празднованию главного весеннего праздника - Наурыз мейрамы, рассказывает Tengri Life.Мы обратились за дополнительными комментариями в пресс-службу акиматов Астаны и Алматы.А еще Наурыз для современных казахстанцев - день почитания тюркской кочевой культуры. В эти дни по всей стране устанавливали юрты и раздавали традиционные казахские угощения - наурыз-коже, баурсаки, шелпеки (жука нан), жент, кумыс и другие блюда.Как теперь будут праздновать Наурыз в Казахстане, пока неизвестно.Напомним, ранее в интервью Egemen Qazaqstan Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для него Новый год не имеет сакрального значения. Президент подчеркнул, что у нас есть и собственный Новый год - Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы.