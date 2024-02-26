Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Февраля
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.88 KZT
  • €1 = 486.64 KZT
  • 1 RUB = 4.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Предвидела смерть в астрологическом раскладе – интервью брата погибшей Салтанат Нукеновой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Предвидела смерть в астрологическом раскладе – интервью брата погибшей Салтанат Нукеновой
Фото: скриншот из видео
Старший брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревается ее бывший муж - экс-министр экономики Куандык Бишимбаев, Айтбек Амангельды вместе с адвокатом Жанной Уразбаховой ответили на вопросы Динары Сатжан, которые интересуют публику: почему Салтанат не ушла от абьюзера и не пытался ли родной брат ей помочь, передает ИА «NewTimes.kz».

Айтбек Амангельды вспоминает, что первые «красные флажочки» были очень заметны, когда семья Бишимбаевых пригласила его встретить вместе с ними Новый год.

«Там я первый раз увидел вот этот вот «красный флаг», что у него очень много агрессии, в том числе по отношению к семье, я приходил на этот Новый год», - вспоминает брат.


Скандал тогда разгорелся из-за того, что на Новый год Салтанат решила передарить свои духи, которые ей подарил Бишимбаев, супруге брата Куандыка. Он тогда, по словам Айтбека, кричал на из-за того, что она так распоряжается его подарками.

После к разборкам подключилась мать Бишимбаева, но он ее грубо «заткнул». После 00.00 Айтбек ушел.

«Оказалось, что он после 00.00 ночи еще и стол перевернул, то есть целиком со всей посудой, там и дети были, трое детей. Вот это было там первым таким жестким триггером, не по отношению к ней, а в целом, его характер, вспыльчивость», - вспоминает брат.


Впервые Айтбек Амангельды узнал, что Бишимбаев поднимает руку на Салтанат в марте. На телефон брата от Салтанат пришло множество сообщений и пропущенных звонков. Открыв их, он увидел фотографии с побоями. Позже, созвонившись с Куандыком, Айтбек начал расспрашивать про увиденное. Через время брат Салтанат подъехал на разговор с Бишимбаевым. У них произошла словесная перепалка. А дальше брат Нукеновой отправился искать Салтанат, поскольку дома ее не было. Оказалось, что она находится в квартире у его родителей.


Обнаружив сестру там, он понимает, что эти ссадины не первой свежести, и что фото она отправила просто, чтобы они хранились у брата, с этими снимками Нукенова планировала пойти в полицию.

По словам адвоката Жанны Уразбаховой, брат чувствовал какую-то тревогу и пытался «вытащить» ее из этих отношений. Она заметила по переписке, что он очень тепло относился к сестре и всегда был готов прийти на помощь. Брат вспоминает, что она не хотела уходить от него из-за любви. Он также поделился, что Салтанат видела в астрологическом раскладе смерть в конце 2023 года. Однако она предполагала, что, скорее всего умрет ее муж, а поскольку у него были тяжелые отношения с семьей, ей было его жалко.

Жанна Уразбахова рассказала, почему жертвы домашнего насилия не решаются уходить от тиранов.

«Они (жертва – прим.) живут в иллюзиях, что ради нее он (тиран – прим.) изменится, что до этого он просто не встречал человека, который будет его также любить, который будет также поддерживать», - говорит адвокат.


Салтанат верила, что сможет изменить Бишимбаева, и что ради нее он изменится, и своему брату тоже говорила об этом.

В ходе интервью также всплыли и новые подробности, которые публика ранее не слышала. Оказывается, Бишимбаев запрещал Салтанат общаться с родным братом.

«Исходя из характеристики данных переписок, она больше боялась за брата, потому что она же понимает влияние того человека, и я думаю, что здесь она больше переживала за Айтбека», - пояснила адвокат.


По словам специалиста, абьюзеры сначала полностью отдаляют от друзей, потом от родственников, а после уже стараются полностью отрезать от внешнего мира.
Куандык, по словам спикеров, не давал Салтанат проводить консультации и ограничивал финансово.

«Она постоянно занимала у меня деньги, даже на Новый год она позвонила и попросила 100 тыс тенге на продукты», - вспоминает брат умершей.


Айтбек уверен, что до него она была более финансово независимой.

По словам адвоката, у абьюзера – это стандартная практика, чтобы жертва не смогла уйти от него в любой удобный для нее момент.

К слову, о данном виде домашнего насилия говорил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха. Однако, по его словам, в казахстанском законодательстве факты финансово абьюза пока не учитываются.

Напомним, 9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены.

15 декабря стало известно, что он пытался скрыть убийство супруги Салтанат Нукеновой с помощью девушки-двойника.

22 декабря о ходе расследования резонансного дела рассказали в министерстве юстиции.

8 января 2024 года адвокат Жанна Уразбахова сообщила, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено.

11 января экс-министру национальной экономики продлили срок ареста до 9 марта.

Позже брат Салтанат Нукеновой опубликовал скрины с записи из ресторана BAU и результаты судмедэкспертизы, в которых говорится, что на теле жертвы обнаружены травмы, характерные от ударов в количестве около 12-13 раз. В частности, от тупых твердых предметов: кулак и обутая нога. На такой шаг он пошел из-за интервью адвокатов подсудимого.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика