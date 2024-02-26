Предвидела смерть в астрологическом раскладе – интервью брата погибшей Салтанат Нукеновой

«Там я первый раз увидел вот этот вот «красный флаг», что у него очень много агрессии, в том числе по отношению к семье, я приходил на этот Новый год», - вспоминает брат.

«Оказалось, что он после 00.00 ночи еще и стол перевернул, то есть целиком со всей посудой, там и дети были, трое детей. Вот это было там первым таким жестким триггером, не по отношению к ней, а в целом, его характер, вспыльчивость», - вспоминает брат.

Впервые Айтбек Амангельды узнал, что Бишимбаев поднимает руку на Салтанат в марте. На телефон брата от Салтанат пришло множество сообщений и пропущенных звонков. Открыв их, он увидел фотографии с побоями. Позже, созвонившись с Куандыком, Айтбек начал расспрашивать про увиденное. Через время брат Салтанат подъехал на разговор с Бишимбаевым. У них произошла словесная перепалка. А дальше брат Нукеновой отправился искать Салтанат, поскольку дома ее не было. Оказалось, что она находится в квартире у его родителей.

«Они (жертва – прим.) живут в иллюзиях, что ради нее он (тиран – прим.) изменится, что до этого он просто не встречал человека, который будет его также любить, который будет также поддерживать», - говорит адвокат.

«Исходя из характеристики данных переписок, она больше боялась за брата, потому что она же понимает влияние того человека, и я думаю, что здесь она больше переживала за Айтбека», - пояснила адвокат.

«Она постоянно занимала у меня деньги, даже на Новый год она позвонила и попросила 100 тыс тенге на продукты», - вспоминает брат умершей.

Старший брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревается ее бывший муж - экс-министр экономики Куандык Бишимбаев, Айтбек Амангельды вместе с адвокатом Жанной Уразбаховой ответили на вопросы Динары Сатжан, которые интересуют публику: почему Салтанат не ушла от абьюзера и не пытался ли родной брат ей помочь, передает ИА «NewTimes.kz».Айтбек Амангельды вспоминает, что первые «красные флажочки» были очень заметны, когда семья Бишимбаевых пригласила его встретить вместе с ними Новый год.Скандал тогда разгорелся из-за того, что на Новый год Салтанат решила передарить свои духи, которые ей подарил Бишимбаев, супруге брата Куандыка. Он тогда, по словам Айтбека, кричал на из-за того, что она так распоряжается его подарками.После к разборкам подключилась мать Бишимбаева, но он ее грубо «заткнул». После 00.00 Айтбек ушел.Обнаружив сестру там, он понимает, что эти ссадины не первой свежести, и что фото она отправила просто, чтобы они хранились у брата, с этими снимками Нукенова планировала пойти в полицию.По словам адвоката Жанны Уразбаховой, брат чувствовал какую-то тревогу и пытался «вытащить» ее из этих отношений. Она заметила по переписке, что он очень тепло относился к сестре и всегда был готов прийти на помощь. Брат вспоминает, что она не хотела уходить от него из-за любви. Он также поделился, что Салтанат видела в астрологическом раскладе смерть в конце 2023 года. Однако она предполагала, что, скорее всего умрет ее муж, а поскольку у него были тяжелые отношения с семьей, ей было его жалко.Жанна Уразбахова рассказала, почему жертвы домашнего насилия не решаются уходить от тиранов.Салтанат верила, что сможет изменить Бишимбаева, и что ради нее он изменится, и своему брату тоже говорила об этом.В ходе интервью также всплыли и новые подробности, которые публика ранее не слышала. Оказывается, Бишимбаев запрещал Салтанат общаться с родным братом.По словам специалиста, абьюзеры сначала полностью отдаляют от друзей, потом от родственников, а после уже стараются полностью отрезать от внешнего мира.Куандык, по словам спикеров, не давал Салтанат проводить консультации и ограничивал финансово.Айтбек уверен, что до него она была более финансово независимой.По словам адвоката, у абьюзера – это стандартная практика, чтобы жертва не смогла уйти от него в любой удобный для нее момент.К слову, о данном виде домашнего насилия говорил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха. Однако, по его словам, в казахстанском законодательстве факты финансово абьюза пока не учитываются.Напомним, 9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены.15 декабря стало известно, что он пытался скрыть убийство супруги Салтанат Нукеновой с помощью девушки-двойника.22 декабря о ходе расследования резонансного дела рассказали в министерстве юстиции.8 января 2024 года адвокат Жанна Уразбахова сообщила, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено.11 января экс-министру национальной экономики продлили срок ареста до 9 марта.Позже брат Салтанат Нукеновой опубликовал скрины с записи из ресторана BAU и результаты судмедэкспертизы, в которых говорится, что на теле жертвы обнаружены травмы, характерные от ударов в количестве около 12-13 раз. В частности, от тупых твердых предметов: кулак и обутая нога. На такой шаг он пошел из-за интервью адвокатов подсудимого.