TikTok приглашает казахстанцев принять участие в конкурсе лучших коротких фильмов Казахстана, а также в глобальном проекте #TikTokShortFilm

С 21 февраля по 15 марта 2024 года TikTok приглашает авторов в Казахстане принять участие в конкурсе, который объединит более 55 стран. Для участия нужно опубликовать оригинальный вертикальный видеоролик длительностью более минуты, соответствующий условиям конкурса.

Матей Риманич, чей фильм Love in Plane Sight выиграл главный приз #TikTokShortFilm, вдохновляет каждого быть креатором, чтобы открывать новые возможности в индустрии. "С тех пор как мы начали создавать ролики в TikTok, с нами начали происходить разные удивительные вещи. Я получил шанс организовать крупнейшую туристическую инициативу TikTok в Словении, и получил должность в Dunking Devils Studios, самом крупном агентстве по созданию TikTok-контента в регионе Адриатики. Я предлагаю каждому попробовать себя в роли креатора - и тогда для вас откроется мир новых возможностей".

TikTok дает возможность авторам из Казахстана показать свое мастерство и принять участие в конкурсе #TikTokShortFilm, который третий год подряд проводится в рамках Каннского кинофестиваля, а также в специальном местном конкурсе, где участники смогут представить свои короткие фильмы в номинациях "Лучший фильм в Казахстане" и "Лучший фильм на казахском языке".TikTok - это уникальная площадка, которая объединяет креативное сообщество, представителей киноиндустрии и любителей кино, где они могут делиться тематическим контентом. Так, в 2022 году TikTok объединился с местными деятелями киноиндустрии в Казахстане, включая знаменитого режиссера Тимура Бекмамбетова, чтобы запустить проект #ТикТокКиноАкадемия - конкурс коротких фильмов, в рамках которого авторы из Казахстана создавали художественные фильмы в формате коротких видеороликов.Третий год подряд TikTok, будучи официальным партнером Каннского кинофестиваля (@festivaldecannes в TikTok), представляет конкурс #TikTokShortFilm. Этот конкурс дает возможность авторам поделиться своим творчеством более чем с миллиардом человек по всему миру.Победители в трех категориях ("Главный приз", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссерская работа") среди участников из 55 стран будут отобраны авторитетным жюри, а позже будут приглашены представить свои работы и получить призы в рамках церемонии награждения #TikTokShortFilm, которая пройдет в Каннах (Франция) во время 77го Каннского кинофестиваля. Победитель в номинации "Главный приз" получит приз в размере 10.000 евро, а победители в двух других номинациях получат по 5.000 евро на реализацию своих будущих творческих работ.Специально для авторов из Казахстана TikTok также предлагает уникальную возможность стать частью местного конкурса коротких видеофильмов, который будет проходить в те же даты. Участники будут соревноваться за приз в двух номинациях - "Лучший короткий фильм в Казахстане" и "Лучший короткий фильм на казахском языке". Победители конкурса получат шанс посетить Канны и знаменитый кинофестиваль. Инициатива проходит при поддержке Министерства Культуры и Информации Республики Казахстан.Взаимосвязь сообщества TikTok с развлекательной и киноиндустриями находит отражение в постоянном росте сообщества, которое объединяет #TikTokShortFilm. За последний год более 2х миллионов видеороликов было создано под этим хэштегом - рост составил почти 180% по сравнению с 2022 годом.#TikTokShortFilm помог укрепить роль TikTok как плацдарма для начинающих и новой площадки для состоявшихся деятелей киноиндустрии. С момента запуска в 2022 году, #TikTokShortFilm помог множеству авторов сделать из своего увлечения настоящую карьеру, помогая проявить себя в развлекательной индустрии.Мир кино органически существует на платформе TikTok, предлагая любителям и профессионалам кино возможность выражать себя, делиться своими историями и находить единомышленников. Международные и локальные звезды кино, актеры дубляжа, каскадеры, режиссеры и другие представители киноиндустрии приходят в TikTok, чтобы делиться моментами из жизни и работы. Например, известные казахстанские актеры Санжар Мади @sanjarmadi, Асель Сагатова @assel_sagatova и Тауекель Мусилим @mussilim_official рассказывают в TikTok не только о кино, но и о личной жизни, путешествиях и увлечениях. Асылхан Толепов @tolepovassylkhan, который часто снимается в роли казахских батыров, делится с аудиторией секретами спортивной подготовки. А известный не только в Казахстане, но и далеко за пределами страны актер Берик Айтжанов @berik_aitzhanov говорит о продвижении отечественного кино и способствует популяризации казахской культуры и киноискусства.Предлагая талантам по всему миру новый простой способ делиться креативным сторителлингом в формате короткого вертикального видеоролика, TikTok оказывает позитивное влияние на всю развлекательную индустрию и способствует ее развитию.