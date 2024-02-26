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Аскар Мамин получил новую должность спустя два года после ухода с поста премьера

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 18:11
Аскар Мамин получил новую должность спустя два года после ухода с поста премьера
Фото: http://primeminister.kz
Бывший премьер-министр Казахстана Аскар Мамин стал вице-президентом Национального Олимпийского комитета. Это его первая должность после отставки с поста главы правительства РК из-за январских событий 2022 года.

На заседании генассамблеи Национального Олимпийского комитета бывшего премьер-министра Аскара Мамина назначили вице-президентом комитета по зимним видам спорта.


Вице-президентом по летним видам спорта стал Данияр Абулгазин, глава «Федерации настольного тенниса Республики Казахстан».


Что известно о Мамине. Бывший премьер-министр Казахстана Аскар Мамин родился в октябре 1965 года. Учился в Целиноградском инженерно-строительном институте и Академии народного хозяйства при Правительстве России. Занимал должности министра транспорта и коммуникаций, акима Астаны и президента АО «Казахстан темир жолы».

В 2019 году Мамина назначили премьер-министром Казахстана, в 2021 году его переназначили на этот пост.

В январе 2022 года на фоне массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Преемником Мамина на посту премьер-министра стал Алихан Смаилов.

До марта 2022 года Аскар Мамин был членом Высшего совета по реформам при президенте.

К слову, известный боксер Геннадий Головкин сменил казахстанского миллиардера Тимура Кулибаева на посту президента Национального Олимпийского комитета.


Источник: kursiv.media
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