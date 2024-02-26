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"Ударил" беременную? Высокопоставленного полицейского уволили в Павлодаре

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 20:27
"Ударил" беременную? Высокопоставленного полицейского уволили в Павлодаре
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Павлодаре уволен заместитель начальника отдела полиции после скандального инцидента с беременной подчиненной, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, теперь уже бывший полицейский своими действиями дискредитировал правоохранительные органы и уволен без права восстановления на службе.

"Согласно приказу, заместитель начальника центрального отдела полиции по следствию УП Павлодара уволен из органов внутренних дел Республики Казахстан по отрицательным мотивам", - ответил на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz первый заместитель начальника департамента полиции Жаскайрат Каиров.


Подробности инцидента в полиции не раскрывают, объяснив тем, что служебное расследование завершено и соответствующие меры приняты.

Напомним, в октябре прошлого года в социальных сетях появилась информация о том, что высокопоставленный полицейский якобы ударил беременную сотрудницу. Тогда глава департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр, комментируя публикацию, заявил, что поступило заявление от следователя северного отдела полиции Павлодара о принятии мер к исполняющему обязанности заместителя начальника этого же отдела. Он же сообщил, что в отношении правоохранителя было начато служебное расследование.


Источник: Tengrinews.kz
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