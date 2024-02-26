"Ударил" беременную? Высокопоставленного полицейского уволили в Павлодаре

"Согласно приказу, заместитель начальника центрального отдела полиции по следствию УП Павлодара уволен из органов внутренних дел Республики Казахстан по отрицательным мотивам", - ответил на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz первый заместитель начальника департамента полиции Жаскайрат Каиров.

Напомним, в октябре прошлого года в социальных сетях появилась информация о том, что высокопоставленный полицейский якобы ударил беременную сотрудницу. Тогда глава департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр, комментируя публикацию, заявил, что поступило заявление от следователя северного отдела полиции Павлодара о принятии мер к исполняющему обязанности заместителя начальника этого же отдела. Он же сообщил, что в отношении правоохранителя было начато служебное расследование.

В Павлодаре уволен заместитель начальника отдела полиции после скандального инцидента с беременной подчиненной, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, теперь уже бывший полицейский своими действиями дискредитировал правоохранительные органы и уволен без права восстановления на службе.Подробности инцидента в полиции не раскрывают, объяснив тем, что служебное расследование завершено и соответствующие меры приняты.