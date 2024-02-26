Бергей Рыскалиев и Аслан Мусин замечены в Лондоне – СМИ

Напомним, Бергей Рыскалиев бежал из страны в 2012 году вместе с братом Аманжаном Рыскали, бывшим депутатом Мажилиса.

Экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев и экс-руководитель администрации Президента Аслан Мусин сфотографировались на фоне люксового магазина одежды Burberry в Лондоне, передает Tengrinews.kz со ссылкой на azh.kz.Ранее в Генеральной прокуратуре рассказали о деле бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева и его брата. По информации спикера, Рыскалиев создал целое преступное сообщество практически с первых дней пребывания в должности акима Атырауской области и нанес государству урон в десятки миллиардов тенге.