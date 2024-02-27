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Почему женщин в Казахстане больше, чем мужчин, и живут они дольше

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 10:59
Почему женщин в Казахстане больше, чем мужчин, и живут они дольше
Фото:depositphotos.com
В Казахстане сохраняется высокий гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни. По статистике за 2022 год, жизнь у мужчин-казахстанцев на 8,1 года короче, чем у женщин. Казахстанцы в среднем доживают до 70,3 года, казахстанки — до 78,4 года. В данном вопросе попытались разобраться эксперты Ranking, подробнее рассказывает Tengri Life.

Гендерная разница в продолжительности жизни не является исключительной демографической особенностью Казахстана. Согласно результатам исследования OurWorldinData, разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин прослеживается в каждой стране.

В одних государствах он невелик – всего 3-4 года, а в других – огромен – более 10 лет. По данным исследования, это зависит от многих социально-экономических факторов – уровня развития здравоохранения, рождаемости, структуры смертности, уровня преступности.

Статистика подтверждает: женщины в Казахстане живут дольше и их больше, чем мужчин. Анализ статистических отчетов по возрастным группам показывает, что на старте жизни мальчиков, наоборот, больше. В соответствии с данными по рождаемости, в 2022 году в стране родились 195,8 тысячи девочек и 208,1 тысячи мальчиков. Последние несколько лет коэффициент рождаемости у мальчиков был стабильно выше, чем у девочек.

Детское население в Казахстане сохраняет гендерное неравенство. В возрасте 1–17 лет мальчиков в нашей стране больше на 5,8 процента. Мужское преимущество в численности сохраняется и в молодежной прослойке в возрасте 18–35 лет.

А вот в среднем возрасте (36–55 лет) становится выраженной тенденция сокращения мужской части населения и превалирования женской (на 5,3 процента). В старшей возрастной группе 56–70 лет это различие усугубляется: женщин уже на 28,6 процента больше. Среди казахстанцев в возрасте 71–85 лет мужчин уже в 2 раза меньше, чем женщин, а в группе долгожителей старше 85 лет – почти в 3 раза.

Несмотря на то что мальчиков на свет появляется больше, от рождения и до годовалого возраста они имеют меньшие шансы на жизнь, нежели ровесницы. Этот тезис подтверждают показатели младенческой смертности по половому признаку. Например, в 2022 году коэффициент смертности среди мальчиков в возрасте до 1 года составлял 8,5, тогда как среди девочек — 6,8 на 1 тысячу родившихся.

Международные источники свидетельствуют о том, что аналогичная ситуация прослеживается и в других странах. Она объясняется тем, что мальчики чаще рождаются недоношенными и поэтому у них выше риски послеродовых осложнений.

Появление существенного гендерного разрыва в численности населения Казахстана в средней возрастной группе объясняется различными социально-экономическими факторами. В возрасте 36–55 лет мужчин погибает больше, чем женщин, из-за суицидов, криминала, ДТП, фатальных случаев производственного травматизма, высокой смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.


Источник: tengrinews.kz
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